Shovlin: "Mücadeleye dönmek için her zamankinden daha kararlıyız"

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Sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan, sorunları devam etmekte olan Gümüş Oklar için hiç iyi geçmedi. Lewis Hamilton, Q1'de 16. olarak elenmesinin ardından yarışı ancak 10. sırada ve bir puan ile tamamlayabildi. Takım arkadaşı George Russell ise nispeten daha iyi bir hafta geçirdi ve beşinci oldu, fakat damalı bayrağı yarış galibi Max Verstappen'in ancak 32 saniye gerisinde görebildi. Yarıştan sonra konuşan Shovlin, "Melbourne ve sonrası için bir an önce toparlanmalı ve geri dönmeliyiz." "Suudi Arabistan bizim için Bahreyn'e göre daha zorluydu ve şu an güç dengemizdeki yerimiz hakkında hiçbir yanılsama içinde değiliz, yine de odağımızı korumak zorundayız." dedi.

Mercedes'in karşı karşıya olduğu temel sorun ise dalgalanma. Birçok takım, ilk kez Barcelona testlerinde karşılaştıkları bu sorunu çözmeyi başarmış durumda.

George Russell, sorunları çözmelerinin ne kadar zaman alacağını bilmediklerini itiraf ederken, Shovlin, bu sorunla başa çıkmanın Brackley merkezli ekip için büyük bir görev olabileceğini kabul ediyor.

Shovlin, "Önümüzde çok büyük bir zorluk var, ancak son sekiz yılda takım, karşılaştığımız her performans sorununun üstesinden gelmeyi başardı. Bunu yapabildik çünkü hem Brixworth'ta, hem Brackley'de, hem de takımda çok sayıda yetenekli ve kendini işine adamış insan var."

"Önümüzdeki birkaç ay içinde işimizi bitirmiş olacağız, ancak mücadeleye geri dönmek için her zamankinden daha kararlıyız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sezonun açılış yarışı Bahreyn, Mercedes için tam anlamıyla bir can simidi oldu. Red Bull'un son turlarda iki araçla birden yarış dışı kalması, Hamilton'ın üçüncü olarak podyuma çıkmasına, Russell'ın ise dördüncü olmasına yol açtı.

O gün elde ettikleri puanlar, takımın Suudi Arabistan'da geçirdiği zorlu bir hafta sonundan sonra bile Üreticiler Şampiyonası'nda ikinci sırayı korumasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte takım, sorunları çözmek ve bu esnada başarısız olmak için ne kadar çok süre harcarsa, ön grubu yakalama ihtimalleri de bir o kadar azalacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ön gruba yetişmek için işe koyulmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunudu.

Wolff, "Genel tablo iç karartıcı, Melbourne'de daha güçlü bir performans sergilemek istiyorsak işe koyulmamız gerektiği açık." dedi.