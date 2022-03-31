Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / McLaren, Avustralya'da "mucize" beklemiyor Sonraki / Perez: "Carlos'a yaptığım hamle tamamen adildi"
Formula 1 Haberler

Shovlin: "Mücadeleye dönmek için her zamankinden daha kararlıyız"

Mercedes'in pist üstü şef yarış mühendisi Andrew Shovlin, takımın mücadeleye dönmek için her zamankinden daha da kararlı olduğunu belirtirken, çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olduklarını da kabul ediyor.

Ekleyen:
Shovlin: "Mücadeleye dönmek için her zamankinden daha kararlıyız"
Haberi dinle

Sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan, sorunları devam etmekte olan Gümüş Oklar için hiç iyi geçmedi. Lewis Hamilton, Q1'de 16. olarak elenmesinin ardından yarışı ancak 10. sırada ve bir puan ile tamamlayabildi.

Takım arkadaşı George Russell ise nispeten daha iyi bir hafta geçirdi ve beşinci oldu, fakat damalı bayrağı yarış galibi Max Verstappen'in ancak 32 saniye gerisinde görebildi.

Yarıştan sonra konuşan Shovlin, "Melbourne ve sonrası için bir an önce toparlanmalı ve geri dönmeliyiz."

"Suudi Arabistan bizim için Bahreyn'e göre daha zorluydu ve şu an güç dengemizdeki yerimiz hakkında hiçbir yanılsama içinde değiliz, yine de odağımızı korumak zorundayız." dedi.

Mercedes'in karşı karşıya olduğu temel sorun ise dalgalanma. Birçok takım, ilk kez Barcelona testlerinde karşılaştıkları bu sorunu çözmeyi başarmış durumda. 

George Russell, sorunları çözmelerinin ne kadar zaman alacağını bilmediklerini itiraf ederken, Shovlin, bu sorunla başa çıkmanın Brackley merkezli ekip için büyük bir görev olabileceğini kabul ediyor.

Shovlin, "Önümüzde çok büyük bir zorluk var, ancak son sekiz yılda takım, karşılaştığımız her performans sorununun üstesinden gelmeyi başardı. Bunu yapabildik çünkü hem Brixworth'ta, hem Brackley'de, hem de takımda çok sayıda yetenekli ve kendini işine adamış insan var." 

"Önümüzdeki birkaç ay içinde işimizi bitirmiş olacağız, ancak mücadeleye geri dönmek için her zamankinden daha kararlıyız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sezonun açılış yarışı Bahreyn, Mercedes için tam anlamıyla bir can simidi oldu. Red Bull'un son turlarda iki araçla birden yarış dışı kalması, Hamilton'ın üçüncü olarak podyuma çıkmasına, Russell'ın ise dördüncü olmasına yol açtı.

O gün elde ettikleri puanlar, takımın Suudi Arabistan'da geçirdiği zorlu bir hafta sonundan sonra bile Üreticiler Şampiyonası'nda ikinci sırayı korumasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte takım, sorunları çözmek ve bu esnada başarısız olmak için ne kadar çok süre harcarsa, ön grubu yakalama ihtimalleri de bir o kadar azalacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ön gruba yetişmek için işe koyulmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunudu.

Wolff, "Genel tablo iç karartıcı, Melbourne'de daha güçlü bir performans sergilemek istiyorsak işe koyulmamız gerektiği açık." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

McLaren, Avustralya'da "mucize" beklemiyor
Önceki haber

McLaren, Avustralya'da "mucize" beklemiyor
Sonraki haber

Perez: "Carlos'a yaptığım hamle tamamen adildi"

Perez: "Carlos'a yaptığım hamle tamamen adildi"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Briatore: "Umarım Ferrari'nin domine ettiği harika bir sezon izleriz" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Briatore: "Umarım Ferrari'nin domine ettiği harika bir sezon izleriz"

"Magnussen, Schumacher'e F1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi" Suudi Arabistan GP
Formula 1

"Magnussen, Schumacher'e F1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi"

Grosjean: "Oval pistlerde yarışmak göründüğü kadar kolay değil"
IndyCar

Grosjean: "Oval pistlerde yarışmak göründüğü kadar kolay değil"

Son Haberler

Perez: "Carlos'a yaptığım hamle tamamen adildi"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Carlos'a yaptığım hamle tamamen adildi"

Shovlin: "Mücadeleye dönmek için her zamankinden daha kararlıyız"
Formula 1 Formula 1

Shovlin: "Mücadeleye dönmek için her zamankinden daha kararlıyız"

McLaren, Avustralya'da "mucize" beklemiyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, Avustralya'da "mucize" beklemiyor

Leclerc: "Artık çok daha iyi bir pilotum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Artık çok daha iyi bir pilotum"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.