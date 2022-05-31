Shovlin: "Monako, zayıf olduğumuz alanları tekrar gösterdi"

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Mercedes, Monako GP hafta sonunda öndeki takımlarla aynı tempoda değildi ve Lando Norris, yarış boyunca George Russell'la benzer tempo yakaladı.

İngiliz pilot sonunda beşinci oldu ancak Lewis Hamilton, Norris ve Fernando Alonso'nun gerisinde yedinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Mercedes'ten Andrew Shovlin, şöyle dedi: "Takım ve pilotlar için sinir bozucu bir hafta sonu oldu."

"Sıralama temposunda hız olarak gerideydik ve yarışta bile yeterince hızlı değildik."

"George, kuru zeminde Lando'dan beşinciliği alma ve onu yarış sonuna kadar arkasında tutma konusunda iyi bir iş çıkardı."

"Lewis, yarışın çoğunda Alpine sürücüleri arasında zor zamanlar geçirdi. Geçiş yapmaya gerek kalmadan önünü açmanın bir yolunu bulamadık, ki burada yapmak imkansızdı."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ayrıca soğuk şartlar lastikler için durumu oldukça zorlaştırdı ve her iki aracımızın da temposu da yarışın sonuna doğru düştü."

"Bu pist bize zayıf yönlerimizi tekrar gösterdi. Virajlar arasında pek çok benzerlik olduğu için Bakü'den önce yapılması gereken işler var."

Mercedes patronu Toto Wolff da hafta sonundan pozitif şeyler çıkardıklarını söylüyor.

"George için güçlü bir yarıştı fakat Lewis için gerçekten sinir bozucuydu. Temastan dolayı ceza alan Esteban'ın arkasında kaldığı turlar vardı, ardından Alonso'nun yavaş temposuyla karşı karşıya kaldı."

"Lewis, tüm bunlar olmadan Lando ve George ile yarışabilirdi."

"Monako bize her şeyin pist üstü pozisyonuna bağlı olduğunu ve bizim en hızlı üçüncü takım olduğumuzu bir kez daha hatırlattı."

"Bu hafta sonu aracımız hakkında bazı önemli dersler çıkardık. Edindiğimiz bilgiler, gridin önünde yer almak için yaptığımız çalışmalarda bize yardımcı olacak."