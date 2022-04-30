Shovlin: "Mercedes gelişebilmek için tüm alanlara bakıyor"

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Formula 1, 1 Mart'tan itibaren motorları dondurmuş ve mevcut güç ünitelerinde performansı arttırmak amaçlı herhangi bir geliştirme yapılmasını yasaklamış olsa da, dayanıklılığı arttırmak, dolayısıyla verimliliği iyileştirmek için halen birtakım değişiklikler yapılabiliyor.

Sezonun ilk dört yarışının ardından Mercedes motoru hakkındaki bazı soru işaretlerini yorumlayan takımın pist üstü mühendislik şefi Shovlin, hala geliştirebilecekleri yönler olduğunu söyledi.

RacingNews365.com'a konuşan Shovlin, "Potansiyel değişiklikler üzerine sürekli analizler yapıyoruz."

"Güç dağılımını yönetme konusunda geliştirebileceğimiz bazı alanlar var. Ancak güç üniteleri nihai onay almış vaziyette, dolayısıyla sadece dayanıklılığa odaklanabiliriz."

"Fakat bu, motor modlarıyla alakalı yapabileceklerimize ve bunları nasıl daha iyi kullanabileceğimize bakmamızı engellemiyor. Mevcut olarak kullandığımız modların dağılımı bize avantaj sağlayabilir veya sağlamayabilir."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

"Ancak yeterince hızlı değiliz ve yeterince hızlı olmadığınızda gelişebilmek için tüm alanlara bakarsınız."

"Bu yüzden güç ünitesi çalışanlarının görevi buna odaklanmak ve araca uygulayabileceğimiz ince ayarları bulmak."

"Şasi tarafında da deneyebileceğimiz ve ilerlememize yardımcı olacak birçok farklı projemiz var." dedi.

Mercedes, Imola'ya dalgalanma sorunlarını azaltmakta çok az etkisi olan bazı küçük aerodinamik güncellemeler getirirken, Shovlin, Imola'ya geldiklerinde güncellemelerin büyük zayıflıklarını gidermeyeceğinin farkında olduklarını söyledi.

"Bu normal bir aero güncellemesiydi. Dürüst olmak gerekirse, dalgalanma üzerinde ayrı olarak çalışıyoruz."

"Güncellemelerin sorun üstünde etkisi olmayacağını biliyorduk, dolayısıyla farklı kısımlara odaklandık."

"Ancak halen farklı çözümler denemek, sorunu anlamak ve dalgalanmanın üstesinden gelmek için çok çalışıyoruz."

"Aynı şekilde lastikleri ısıtmak üzerinde de çalışıyoruz -bu aracın bir diğer zayıf noktası ve rekabetçi olmadan önce düzeltmemiz gereken bir alan.