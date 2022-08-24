Shovlin, Mercedes'in daha güçlü şekilde döneceğinde ısrarcı

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F1'in 2010'lardaki hegemon gücü Mercedes, arka arkaya 8 takımlar şampiyonluğunun ardından 2022 düzenlemelerine istediği düzeyde uyum sağlayamadı ve bu sezon henüz yarış kazanabilmiş değil.

Red Bull-Ferrari ikilisine yetişemeyen takımın gerilemesinde en önemli sebep ise yer etkisi konseptinin bir getirisi olan dalgalanma sorunu. Bu sorunu performans kaybı yaşamadan çözmeye çalışan takım, ilk 7-8 yarışı tam anlamıyla feda etmesinin ardından son birkaç yarıştır toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

Mercedes pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, sezona zorlu bir başlangıç yaptıklarını, ancak tıpkı 2015 Singapur GP'sinin ardından olduğu gibi bir şekilde toparlanmayı başardıklarını söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Shovlin, "Bu denli farklı bir meydan okumanın içinde olmak zevkli, fakat ilk yarışlarda pek de zevkli olmayan ve takım içinde istediğimiz seviyenin üstünde strese neden olan zamanlardan da geçtik."

"Açık konuşmak gerekirse, mühendisler ortada çözülecek birçok problem olmasından hoşlanır. Geçmişte baskın olduğumuz ve gerçek bir rekabetin içinde olmadığımız, her şeyin biraz sıkıcı ve tahmin edilebilir hale geldiği dönemler de oldu.

“Yani tüm bu zorluklar aslında takımdaki herkesin ısınmasına yardımcı olmakta, an itibariyle iyi bir gelişim eğrisi tutturmuş vaziyetteyiz."

"Eğer bir şekilde ön gruba dönmeyi başarabilirsek, takımın kendine olan güvenini geri kazanacağını düşünüyorum. 2022 sezonu, çok güçlü ve biraz şok geçiren bir takımın kendine güvenini yeniden inşa etmekle geçiyor, bu da bizlere zor ama güzel bir diğer meydan okuma sunuyor." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes'in ani bir düşüş yaşamasının en büyük örneği 2015 Singapur GP. O yarışa arka arkaya 24 pole pozisyonu ile gelen ve F1 rekorunu kırmaya yaklaşan takım, sıralama turlarında büyük şok yaşamış ve pole pozisyonunu alan dönemin Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in 1.4 saniye gerisinde kalmıştı.

O günden örnek veren Shovlin, "2015 Singapur gibi düşüşlerden sonra mühendislerle o hafta sonu sahip olduğumuz olumlu yanlar hakkında konuşuyoruz, o hafta sonu da aynısını yapmıştık."

“Gelecek yıl oraya döndüğümüzde ise tam anlamıyla dominanttık, takımın bu tür önemli sorunları çözmek için birlikte çalışma şekli budur."

"Bu sezon olağanüstü zorlayıcı geçiyor, fakat bunun sonucunda hepimiz daha akıllı ve daha deneyimliyiz. Bu yüzden uzun vadede bu sezonun takıma hiçbir zararı olmayacağını düşünüyorum." dedi.