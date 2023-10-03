Shovlin: "Mercedes, 2024'te çok farklı bir araca sahip olacak"

Mercedes'in gelecek yılki W14 aracı, bu yıla kıyasla önemli ölçüde farklı olacak ve takım bir kez daha zaferler kazanmakta kararlı.

Stuttgart merkezli takımın bu yılki W14 aracı, sezonu boyunca gözle görülür oranda değişti ve şampiyonanın bu noktasında Ferrari'nin arayı kapatmasına rağmen şampiyonayı ikinci götürüyorlar.

Fakat takım, bu yılın kalanını bir test olarak kullanıyor çünkü yeni aracın bu yılla hiçbir bağlantısı olmayacak.

Mercedes'in baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, sözlerine şöyle başladı: "Gelecek yıl araç tasarımını önemli ölçüde değiştireceğiz."

"Sürülebilirlik ve denge konusundaki tüm sorunları çözebilecek miyiz? Bu, yapacağımız gelişim çalışmalarının ne kadar etkili olacağına bağlı olacak."

"Bu projeler halihazırda gerçekleşme aşamasında, ancak henüz tamamlanmadı. Sadece gelişmek için hangi yönde hareket edeceğimiz konusunda oldukça net bir fikrimiz var."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull'un bu yıl böylesine etkileyici bir başarı elde etmesini sağlayan ana faktör, RB19 şasisinin bazı yönlerden olağanüstü olmasının yanında, neredeyse hiç zayıf yönünün olmamasıydı.

Yere basma gücü anlamında çok iyi olan RB19, her türlü virajda iyi performans sergiliyor ve sürücülerin lastikleri iyi şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

Red Bull Racing'in normalden daha kötü performans gösterdiği tek yarış Singapur Grand Prix'si oldu.

Dolayısıyla rakip takımlar, Red Bull'un çözümlerini yakından inceliyorlar.

Shovlin sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok farklı bir aracımız olacak fakat yeni bir şasi geliştirme sürecinin henüz çok erken bir noktasındayız. Bu nedenle tüm karmaşayı çözüp çözemeyeceğimizi söylemek kolay değil."

"Fakat en iyi araçlarımızı ürettiğimiz -örneğin- 2015 veya 2019 yılında bile onları geliştirirken bu kadar harika olacaklarını bilmiyorduk."

"Sadece çok çalıştık ve mümkün olan en yüksek hıza ulaşmaya gayret gösterdik."

"Çoğu zaman geliştirdiğimiz şasiler istediğimiz kadar verimli olmadı fakat kendinize en iddialı hedefleri koymazsanız, muhtemelen çıtayı yeterince yükseğe koymamışsınız demektir."

"Pek çok şeyi Bahreyn'deki testlerin ilk birkaç gününde anlayabileceğiz."