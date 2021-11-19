Mercedes, Horner'ın arka kanat iddialarına yanıt verdi

Brezilya GP'deki inanılmaz performansın ardından Katar'a gelen Mercedes'te yüzler gülüyor. Yarış ve sıralama seanslarının şartlarına en yakın seans olan 2. antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Alman ekibin pist üstü şef mühendisi Shovlin, genel olarak mutlu olduklarını ancak Lewis Hamilton'ı mutlu edebilmek için biraz daha çalışmaları gerektiğini söyledi.

Cuma gününün ardından konuşan Shovlin, "Tüm gün öğrenmeyle alakalıydı. Bizim için yeni bir pistti. Simülasyonda birçok çalışma yapıp aracı piste koyduğunuzda büyük bir soru oluşuyor: Simülasyonda gördüklerimiz, pisttekiyle uyuşuyor mu?"

"Araba iyi çalışıyor. Dürüst olmam gerekirse, araç, onun olmasını beklediğimiz yere doğru geliyor."

"Valtteri, gerçekten güçlü bir gün geçirdi ve genel olarak, bugünkü çalışmalarımızla mutluyuz. Bugün Valtteri pistteki en hızlı isim gibi durdu. Tek turda ve uzun sürüşlerde gayet iyiydi."

"Araç iyi çalışıyorsa, Lewis'in aracının da iyi çalışmasını sağlayacağız. Bu açıdan baktığımızda, bizim için ümit verici bir gündü."

"Yeni bir piste gidilirken, ne bekleyebileceğinizi bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu oldukça iyi duruyor. Lewis'i de mutlu edebilmek için biraz daha çalışmamız gerek."

"Red Bull'un da kendi problemleri olacak ve onlar da gece boyunca çalışacaklar. Yani elimizdeki tüm avantajları koruduğumuzdan emin olmalıyız." dedi.

İkinci antrenmanın en hızlı ismi olan Bottas, İtalya GP öncesinde geleceğinin netleşmesinden bu yana performansını arttırmış durumda.

Alfa Romeo kontratının açıklanmasından itibaren İtalya, Meksika ve Brezilya'da pole pozisyonuna uzanan, Türkiye'de ise yarışı kazanan Bottas'ın form grafiği hakkında konuşan Shovlin; geleceğinin netleşmesinin, Fin pilotun form grafiğinde önemli bir rol oynadığını düşünmekte.

"Valtteri'nin içinde hep fazlasıyla hız vardı. Bence kendisinin de söylediği gibi, geleceğinin netleşmesi ve uzun süreli bir kontrat imzalamak büyük şeyler. O, artık sadece sürmeyi sevdiği için sürüyor ve araç iyi çalışıyor, Valtteri de pistte eğleniyor."

"Yani Valtteri'yi şu an olduğu kadar rahat görmemiştik. Bizim için mükemmel bir iş çıkarıyor, mutluyuz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Katar GP'ye gelinirken en büyük gündem maddelerinden biri Mercedes'in arka kanadıydı. Red Bull, Mercedes'in ani düzlük hızı artışını Alman ekibin "esnek arka kanatlarına" bağlamıştı.

Konu hakkında konuşan Christian Horner, Mercedes'in arka kanadında esnekliği ölçmek için işaretlenen noktaların esnediğini görebildiklerini söylemiş ve "Ve evet, yeni motorun performans artışı getirdiğini biliyoruz ama 27 km/saatlik bir avantaja sahip olduğunuzda ve arka kanat kenar plakasındaki işaret yerlerinin esnediğini görebildiğinizde... Neler olduğu bizim için gayet açık." ifadelerini kullanmıştı.

Shovlin ise Horner'la aynı görüşte değil. Konu hakkında konuşan İngiliz mühendis, "Arka kanadımıza baktık ve esnediğini gösteren işaretler yok. Biz elimizdeki araçla tamamen mutluyuz. FIA'yı arka kanadımıza istedikleri kadar bakmaları için davet ettik ve onların da aracımızdaki parçalarla bir sorunları yok."

"Bir piste gittiğimizde, elimizdeki kanatlardan hangisinin o pistte en hızlı olacağına bakıyoruz ve araca o kanadı takıyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz."

Bunun üzerine Shovlin'e, bu hafta sonu araçta Brezilya'daki arka kanatın olup olmadığı soruldu. Shovlin bu soruyu şöyle yanıtladı: "Söylediğim gibi, en hızlı hangi kanatsa, araca onu takacağız ve başka bir takımdan tavsiye almayacağız."

Shovlin, Brezilya'da yaşananların ardından takımın özgüveninin arttığını belirtti ve "Takım gerçekten bir araya geldi. Brezilya'daki gibi, birçok farklı alandan dikkat dağıtıcı şeyler yaşadığımız bir hafta sonunda bile konsantre olarak işimizi yapabilmek ümit vericiydi. Ayrıca aracın bunu yapabilecek hıza sahip olduğunu gösterdik. Bence Brezilya, iki şampiyonluğu da kazanabileceğimiz konusunda özgüvenimizi arttırdı. Herkes iki şampiyonluğu da kazanabilmek için çok sıkı çalışıyor." dedi.

Son olarak, son 3 yarıştaki pistlerin hangi takıma daha iyi uyacağı hakkında konuşan Shovlin, "Kime uyacağını söylemek zor, belirttiğim gibi, yeni bir pistteyiz. Güç dengelerinin nasıl olacağını kim bilir. Son 3 yarışın ikisi yeni pistlerde ve Abu Dhabi pistinin yarısı da değişti. Yani son 3 yarışın iki buçuğu yeni pistlerde olacak."

"Bu pistin karakteristiklerine ve Cidde pistinin karakteristiklerine baktığımızda, bu pist hakkında daha endişeliydik. Ancak eğer araçlar burada iyi çalışabiliyorlarsa, bence kalan iki yarışta da onları iyi çalıştırabiliriz ve odaklandığımız ana şey bu." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images