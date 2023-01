Shovlin: "Lewis son dönemde mühendislik alanında çok aktif çalışmakta"

Mercedes ile 11. sezonuna çıkmaya hazırlanan Hamilton'ın misyonu takıma katıldığı günden bu yana değişmedi: kendisini ve takımını zaferden zafere, şampiyonluktan şampiyonluğa taşımak.

Takımla geçirdiği on sene boyunca sürekli değişen ve hem pilotaj, hem de karakter anlamında çok daha olgun bir isim haline gelen Hamilton, tüm bu yıllar boyunca ciddi bir bilgi birikimi edindi ve nereye odaklanması gerektiğini de çok iyi öğrendi.

Hamilton'ın tüm süreçlerle ilgilendiğini söyleyen pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, İngiliz pilotun takımda çalışan herkesi çok iyi tanıdığını da düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Shovlin, "Lewis'le uzun süredir çalışıyorum, kendisi aracın verdiği tepkileri gerçekten etkileyici bir şekilde hissedebilen bir sürücü. Aracı ihtiyaç duyduğu çerçeveye yerleştirebildiğiniz takdirde neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz.

"Birbirimizle yeterince uzun süre çalıştık, bu sayede yapılması gereken her türlü konuşmayı yapabiliyoruz."

"Hepimiz kariyerimiz boyunca geliştiğimizi düşünmek isteriz ve eğer bugün bildiklerimizi 10 yıl önce bilseydik, sanırım hepimiz daha başarılı olurduk."

"Lewis nasıl daha başarılı olabileceğini öğrenmek için çok çaba harcıyor. Yeni sezona bir öncekinden daha iyi bir sürücü olarak nasıl girebileceğini sürekli araştırması, kazanma aşkından kaynaklanıyor. Yenilmek istemiyor."

"Son dönemde mühendislik süreciyle çok ilgili, tüm mühendislik departmanlarıyla konuşuyor -özellikle de aerodinamik tarafında ve araç dinamikleri tarafında."

"Takımdaki herkesi çok iyi tanıyor, soru sormak ve geri bildirim vermek için nereye gitmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sonuçta bu hepimizin birlikte çözeceği bir sorun." dedi.

Hamilton'ın en çok geliştiği nokta sorulan Shovlin, yedi kez dünya şampiyonunun bir araçtan daha fazlasını elde etmek için hangi alanlarda çaba göstermesi gerektiğini öğrendiğini düşünüyor.

Shovlin, "Bence kendisi her zaman gelişmeye çalışan bir pilottu, aradaki fark, bu öğrenme ve gelişme aşamasına yardımcı olmak için takımdan ve etrafındaki insanlardan ne kadar daha fazla yararlanabileceğini öğrenmiş olması."

"Bu sayede takım içinde giderek daha rahat davranmaya başladı ve farklı alanlarla ilgilenen farklı insanlarla kendinden emin bir şekilde konuşabildi."

"Bunun yanı sıra kaynaklardan daha etkin bir şekilde faydalanıyor ve yeterince iyi olmadığını düşündüğü bir alanla karşılaşırsa daha sıkı çalışarak durumun üstesinden geliyor."

"Bugünlerde bir pilotun araç dışında yapması gereken iş miktarı, ev ödevi -yani lastiklerin ne yapacağını anlamak, sıralama turlarında lastikleri doğru çerçeveye getirebilmek gibi- her zamankinden çok daha fazla."

"Ve çoğu zaman Lewis'i padoktan en son ayrılan sürücü olmasa bile en son ayrılan sürücülerden biri olarak görürsünüz. Dönüp dolaşıyor ve ne yapması gerektiğini bildiğinden emin oluyor." dedi.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, on the grid

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images