Shovlin: "Lewis son dönemde mühendislik alanında çok aktif çalışmakta"

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Mercedes ile 11. sezonuna çıkmaya hazırlanan Hamilton'ın misyonu takıma katıldığı günden bu yana değişmedi: kendisini ve takımını zaferden zafere, şampiyonluktan şampiyonluğa taşımak.

Takımla geçirdiği on sene boyunca sürekli değişen ve hem pilotaj, hem de karakter anlamında çok daha olgun bir isim haline gelen Hamilton, tüm bu yıllar boyunca ciddi bir bilgi birikimi edindi ve nereye odaklanması gerektiğini de çok iyi öğrendi.

Hamilton'ın tüm süreçlerle ilgilendiğini söyleyen pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, İngiliz pilotun takımda çalışan herkesi çok iyi tanıdığını da düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Shovlin, "Lewis'le uzun süredir çalışıyorum, kendisi aracın verdiği tepkileri gerçekten etkileyici bir şekilde hissedebilen bir sürücü. Aracı ihtiyaç duyduğu çerçeveye yerleştirebildiğiniz takdirde neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz.

"Birbirimizle yeterince uzun süre çalıştık, bu sayede yapılması gereken her türlü konuşmayı yapabiliyoruz."

"Hepimiz kariyerimiz boyunca geliştiğimizi düşünmek isteriz ve eğer bugün bildiklerimizi 10 yıl önce bilseydik, sanırım hepimiz daha başarılı olurduk."

"Lewis nasıl daha başarılı olabileceğini öğrenmek için çok çaba harcıyor. Yeni sezona bir öncekinden daha iyi bir sürücü olarak nasıl girebileceğini sürekli araştırması, kazanma aşkından kaynaklanıyor. Yenilmek istemiyor."

"Son dönemde mühendislik süreciyle çok ilgili, tüm mühendislik departmanlarıyla konuşuyor -özellikle de aerodinamik tarafında ve araç dinamikleri tarafında."

"Takımdaki herkesi çok iyi tanıyor, soru sormak ve geri bildirim vermek için nereye gitmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sonuçta bu hepimizin birlikte çözeceği bir sorun." dedi.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton'ın en çok geliştiği nokta sorulan Shovlin, yedi kez dünya şampiyonunun bir araçtan daha fazlasını elde etmek için hangi alanlarda çaba göstermesi gerektiğini öğrendiğini düşünüyor.

Shovlin, "Bence kendisi her zaman gelişmeye çalışan bir pilottu, aradaki fark, bu öğrenme ve gelişme aşamasına yardımcı olmak için takımdan ve etrafındaki insanlardan ne kadar daha fazla yararlanabileceğini öğrenmiş olması."

"Bu sayede takım içinde giderek daha rahat davranmaya başladı ve farklı alanlarla ilgilenen farklı insanlarla kendinden emin bir şekilde konuşabildi."

"Bunun yanı sıra kaynaklardan daha etkin bir şekilde faydalanıyor ve yeterince iyi olmadığını düşündüğü bir alanla karşılaşırsa daha sıkı çalışarak durumun üstesinden geliyor."

"Bugünlerde bir pilotun araç dışında yapması gereken iş miktarı, ev ödevi -yani lastiklerin ne yapacağını anlamak, sıralama turlarında lastikleri doğru çerçeveye getirebilmek gibi- her zamankinden çok daha fazla."

"Ve çoğu zaman Lewis'i padoktan en son ayrılan sürücü olmasa bile en son ayrılan sürücülerden biri olarak görürsünüz. Dönüp dolaşıyor ve ne yapması gerektiğini bildiğinden emin oluyor." dedi.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, on the grid Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Son olarak zorlu geçen ve Hamilton'ın kariyerinde ilk kez ne pole pozisyonu, ne de galibiyet alamamasıyla sonuçlanan 2022 sezonunu yorumlayan Shovlin, iyi bir iş çıkaramadıklarını, ancak bu zorlu günlerin geride kaldığını umut ediyor.

Shovlin, "Yılın başlarında, ister Toto'nun mühendislik ekibiyle olan ilişkisinden, ister mühendislik ekibinin Lewis'le olan ilişkisinden bahsediyor olun, hiç şüphe yok ki oldukça fazla stres, baskı ve endişe mevcuttu, nitekim yeterince iyi bir iş çıkaramamıştık."

"Lewis için bu durum özellikle zorlayıcıydı, 2021 sezonunun ardından 2022'de nasıl tepki vermek istediğini biliyordu, ancak ona bunu başarabileceği bir araç veremedik. Kesinlikle zor bir dönemdi."

"Ancak bu sürecin takım için iyi olduğunu da düşünüyorum. Yaşadığımız en büyük zorluklardan biri bir arada kalabilmek ve birlikte çalışmaktı, neyse ki bunu iyi bir şekilde atlattık ve bu deneyimin ileride bize iyi hizmet edeceğini düşünüyorum."

"Başarılarla dolu bir serinin ardından böyle zorlu araçlarla karşılaşmak bir ekip için oldukça zor bir durumdur, kendinize 'bir takım olarak iyi yaptığınız ve korumanız gereken şeyler nedir, ayrıca yine bir takım olarak yaptığınız ancak yeterince iyi olmayan ve değiştirmeniz gereken şeyler nedir' tarzı sorular sormanızı gerektirir. Bu da yine yılın büyük bir bölümünde üzerinde çalıştığımız bir süreçti."

"Bakü'de, Montreal'de, Imola'da ve diğer birçok yarışta aracın tehlikeli sınırlarda dolaştığını bildiğimiz bazı zor anlar oldu."

"Bu sayede dikkatimizi, kendimizi bu durumdan kurtarmak ve onlara tekrar rekabet edebilecekleri bir araç sunabilmek için gereken yönlere verdik."

"Böylesine zorlu bir yıl geçirirken Lewis gibi deneyimli bir sürücüye sahip olmamız harikaydı. Umarım en zor günleri atlatmışızdır ve umarım yeniden ön sıralara geri dönüp şampiyonluk mücadelesi vermeye başlayabiliriz." dedi.