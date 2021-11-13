Shovlin: "Lewis başından sonuna kadar doğru dengedeydi"

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde sıralama turlarını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Seans boyunca ön lastiklerinde sıkıntı yaşayan ve ön lastiklerin aşırı ısındığını söyleyen Verstappen, 0.438 saniye geride ikinci olurken, Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas 0.535 saniye geride üçüncü oldu.

Mercedes F1'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, bugünkü performansları hakkında, "Biz mühendisler için bir mücadele, çünkü aracı ayarlamak için bir saatiniz var ve birçoğunu seanstan önce yapmanız gerekiyor."

"Birinci antrenman aslında harika değildi. Çok büyük bir değişiklik yapmadık ama aracı iyi ayarlamayı başardık. Lewis, başından sonuna kadar doğru dengedeydi. İlk tura çıktı, araç harika hissettirdi ve sonra onun üzerine koymaya devam etti. Yani güzel sonuç." dedi.

Bu dengenin yarışta da kullanışlı olup olmayacağı hakkında ise, "Aslında bütün gün çok fazla önden kayma yaşadık ve Meksika'da da arka tarafla mücadele ediyorduk."

"Muhtemelen sprint yarışı, asıl yarıştan daha soğuk olacak bu yüzden farklı koşullara girdiğimizde ne elde edeceğimizi göreceğiz. Kesinlikle şu anda arka kısım kontrol altında ama bu zor bir denge. Çünkü pist, zaman geçtikçe daha çok lastik aşındırıyor ve siz bunun üzerinde kalmaya çalışıyorsunuz." dedi.

Shovlin, yeni motorun ne anlama geldiği sorusuna, "Daha önce de söylediğimiz gibi, yılın geri kalanına bakıyoruz ve her iki şampiyonluk için de en önemli şey, araçları pole pozisyonuna getirebilmemiz. Bu hafta sonu bizi, kalan yarışlarda pole pozisyonları ve galibiyetler almak için en iyi konuma getirdi." dedi.