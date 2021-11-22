Shovlin: "Lastik patlattıktan sonra Bottas'ın puan alma şansı yoktu"
Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Valtteri Bottas'in lastik patlattıktan sonra aracına çok fazla hasar verdiğini ve bu yüzden de puan alma şansını kaybettiğini söyledi.
Pazar günü gerçekleştirilen yarışa altıncı sıradan başlayan Valtteri Bottas, çok kötü bir ilk tur geçirerek puan barajının dışına kadar düştü.
Sonrasında Fin pilot, uzun bir ilk bölüm geçirmeye odaklandı ve yarışın 33. turunda sol ön lastiğini patlattı. Pite dönmeyi başardı ancak araç aerodinamik anlamda hasar gördü.
Bottas yarışa dönse de, 51. tur itibariyle yarıştan çekildi ve hafta sonunu puansız kapattı.
Mercedes baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, Bottas'ın yarışı bırakmak zorunda kaldığını çünkü aracının ağır hasar aldığını ve Fin sürücünün ilk ona girme şansının olmadığını söyledi.
Shovlin, "Valtteri ile puan kazanma şansımız olmadığını görüyorduk."
"Aracı oldukça büyük bir aerodinamik hasar aldı. Ayrıca lastik titreşimleri tekrar başladı. Neyle ilgili olduklarını bilmiyoruz, ancak Pirelli bu lastikleri inceleyecek."
"Her şey düşünüldüğünde, bazı puanlar kazanmanın normal şartlar altında mümkün olmayacağı sonucuna vardık, bu yüzden yarışı bırakmak daha iyiydi."
"Valtteri, Cuma günü antrenman seanslarında mükemmeldi ve hem tek turda hem de uzun sürüşlerde çok hızlıydı. Harika ayarlara sahipti ve aracı daha hızlı hale getirdi. Daha sonra Lewis de Valtteri'nin yönünü takip etti."
"Cumartesi günü Valtteri için zorlaştı. Sıralamalarda, onun için temel sorun boş pistte tur atma fırsatı bulamamasıydı. Temelde şanslı değildi. Ne zaman tur atma şansına sahip olsa, birine yakalandı ve lastiklerini ısıtamadı."
"Valtteri için ilk virajın yanı sıra başlangıç çok zordu. Ancak iyi mücadele etti ve takım olarak iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk, ancak patlak lastik bizi bundan mahrum bıraktı." dedi.
Valtteri Bottas, Mercedes W12
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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