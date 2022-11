Shovlin, kısa vadede lastik battaniyelerinin kaldırılacağını düşünmüyor

Gelecek yıl yarış öncesi lastik sıcaklıklarını düşürmeyi planlayan Formula 1 yönetiminin asıl isteği 2024 sezonundan itibaren lastik battaniyelerinin tamamen kaldırılması.

Geçtiğimiz sezonlarda maliyet ve sürdürülebilirlik gerekçeleriyle lastik battaniyelerinin yasaklanmasına yönelik girişimler olmuş ancak her seferinde güvenlik ve performans açısından ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçlar nedeniyle bu girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Lastik battaniyelerinin yasaklanmasına yönelik son girişimleri değerlendiren Mercedes pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, takımların araç performansını olumsuz etkileyecek durumların önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Shovlin, "F1 yönetimi, battaniyelerle ilgili mevzuatı düzenlerken lastik gelişimimin önüne geçmemek konusunda dikkatli olmalı. Pirelli'nin sorunu statik bir sorun değil."

"Yeni araçlar düzlüklerde eski araçlara göre daha yüksek yere basma gücüne sahip. Araçlar azami hızda yüksek bir aero yükü üretiyor ve takımlar sürekli olarak performans eklemek için çalışıyorlar. Pirelli'nin bu gelişime ayak uydurması çok zor." dedi.

Pirelli tyres allocated to Red Bull are sorted into blankets in the paddock

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images