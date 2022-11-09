Shovlin, kısa vadede lastik battaniyelerinin kaldırılacağını düşünmüyor

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Gelecek yıl yarış öncesi lastik sıcaklıklarını düşürmeyi planlayan Formula 1 yönetiminin asıl isteği 2024 sezonundan itibaren lastik battaniyelerinin tamamen kaldırılması.

Geçtiğimiz sezonlarda maliyet ve sürdürülebilirlik gerekçeleriyle lastik battaniyelerinin yasaklanmasına yönelik girişimler olmuş ancak her seferinde güvenlik ve performans açısından ortaya çıkabilecek potansiyel sonuçlar nedeniyle bu girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Lastik battaniyelerinin yasaklanmasına yönelik son girişimleri değerlendiren Mercedes pist üstü mühendislik şefi Andrew Shovlin, takımların araç performansını olumsuz etkileyecek durumların önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Shovlin, "F1 yönetimi, battaniyelerle ilgili mevzuatı düzenlerken lastik gelişimimin önüne geçmemek konusunda dikkatli olmalı. Pirelli'nin sorunu statik bir sorun değil."

"Yeni araçlar düzlüklerde eski araçlara göre daha yüksek yere basma gücüne sahip. Araçlar azami hızda yüksek bir aero yükü üretiyor ve takımlar sürekli olarak performans eklemek için çalışıyorlar. Pirelli'nin bu gelişime ayak uydurması çok zor." dedi.

Pirelli tyres allocated to Red Bull are sorted into blankets in the paddock Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pirelli'nin önceden ısıtılmadan da performans verebilecek bir lastik üretebileceğini düşünen Shovlin, bunun yarışı etkilememesi konusunda da uyarıda bulunuyor.

Shovlin, "Pirelli muhtemelen bu tür bir lastik üretebilir, ancak bu lastikler yarış kalitesinin yükselmesine yol açmayacak; nitekim pilotlar istedikleri kadar zorlayamayacaklar, lastik basınçları artacak ve ciddi bir yol tutuş kaybı yaşanacak."

"Battaniyelerin kaldırılması bir yandan da çevresel kaygıları dengelemeye yönelik bir durum. Ancak sporun kötüye gitmediğinden de emin olmak zorundayız, çünkü ne elde etmek istediğimize dair bir mevzuatla bu hamleye öncülük ettik." dedi.

"Bence bu kadar hızlı, bu kadar güçlü, bu kadar yere basma gücüne sahip araçları battaniyesiz lastiklerle piste çıkarmak inanılmaz derecede zor."

"Bence Formula 2 serisine bakıp 'onlar bunu yapabiliyor' demek çok kolay, ancak söz konusu sıcaklıklar F1'de çok daha yüksek -bazı pistlerde tur başına yaklaşık 20 saniye daha hızlı gidiyoruz. Pirelli için battaniyesiz lastik üretmek çok fazla teknik geliştirme adımı gerektiriyor." dedi.

Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies de lastik örtüsü yasağı niyetinin iyi olduğunu söylüyor ancak bunun başarılması kolay bir şey olmadığını kabul ediyor.

Mekies, "Çevre açısından lastik battaniyelerinin kaldırılması doğru bir hedef."

"Bence Pirelli'ye her şeyi karşılayacak lastikleri geliştirmesi için doğru zaman, doğru şans ve doğru test fırsatlarını sunulmalı. Bunu başardıktan sonra battaniyeleri kaldırabiliriz." dedi.