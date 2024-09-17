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Formula 1 Azerbaycan GP

Shovlin: "Kendimizi kandırmamalıyız"

Mercedes, takımın performansından memnun olmadığını ve daha iyi sonuçlar için çalışmaları gerektiğini kabul etti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Mercedes W15 teknik detay

Mercedes W15 teknik detay

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes'in Azerbaycan Grand Prix'si mücadelesi beklenmedik bir podyumla sonuçlansa da, takım performansı açısından tatmin edici değildi.

George Russell, Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın kazasının ardından yarışı üçüncü sırada yer tamamladı ancak Mercedes, gelecek yarışlarda daha iyi bir performans sergilemek için çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Mercedes’in Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin, yarış sonrası değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bir araçla podyumda olmak güzeldi ancak yine de kendimizi kandırmıyoruz."

"Bu hafta sonu bizim için yeterince iyi değildi ve geliştirmemiz gereken noktalar var. Her iki pilotumuzun da ilk stintleri zayıftı."

"Arka lastiklerin aşırı ısınmasını durduramadık ve bir noktada çok zor bir öğleden sonra geçireceğimiz belli olmuştu. Sert lastikler bize daha çok uydu. George, lastiklerden en iyi şekilde yararlanmayı öğrendi ve bu ona yarışın ilerleyen bölümlerinde fayda sağladı."

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