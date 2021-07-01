Shovlin: "Kendimiz için en uygun arka kanadı kullanıyoruz"

Bu yıl öne çıkan konulardan bir tanesi de takımların kullandıkları arka kanatlar ve geçtiğimiz haftalarda bu kanatlarla ilgili yeni direktifler yayınlandı.

Buna rağmen Mercedes ve Red Bull'un daha farklı pite arka kanatlar kullandığı görülebiliyor. Red Bull genellikle düzlük performansını artırabilmek adına daha küçük bir kanat tercih ediyor.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, son açıklamasında bu konu hakkında konuştu.

Shovlin, "Araçtan daha fazlasını almanın her zaman birkaç yolu vardır. Bu sadece aerodinamikle ilgili değil, geliştirilebilecek başka şeyler de var ve sürekli bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Ayrıca sahip olduğunuz paketi her zaman daha iyi hale getirebilirsiniz. Genellikle aracınızdan hemen en iyi şekilde yararlanamazsınız. Piste her çıkışınızda daha fazla bilgi alırsınız, aracı nasıl daha iyi kullanacağınızı, lastikleri nasıl çalıştıracağınızı ve nasıl daha fazlasını başaracağınızı anlarsınız."

"Bu yıl aerodinamik gelişim anlamında her şey oldukça sınırlı görünüyor ancak bu, aracın sahip olduğu özelliklerin sezon boyunca değişmeyeceği anlamına gelmez."

"Red Bull ve diğer takımlar gibi daha küçük arka kanatlarımız var ama bu pist için uygun değiller."

"Daha küçük arka kanatlarla düzlükte hız kazanırsınız, ancak virajdaki tutuşu feda edersiniz. Bu da genellikle aracın performansında dengesizliğe yol açar. Burada bir denge yakalamak gerekiyor."

"Mevcut tüm arka kanat ayarlarını test etmek ve her bir pist için en uygun çözümü bulmak için simülasyon araçlarını kullanıyoruz. Araçta gördüğünüz kanat, bizim pozisyonumuzda sıralama turları ve yarış için en uygun olan çözüm."

"Mercedes ve Red Bull araçlarının arkasındaki yerden yükseklik farkı, viraj performansından ödün vermeden daha küçük bir kanat kullanmalarını sağlıyor. Biz ise tur zamanı anlamında bizim için en uygun kanadı kullanıyoruz." dedi.