Shovlin: "Kazaya kadar Kimi'nin temposu gayet iyiydi"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, Andrea Kimi Antonelli'nin Monza'daki antrenmanlarda kazana yapana kadar çok iyi bir tempo yakaladığını söylüyor.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, climbs out of his damaged car after a crash in FP1
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Andrea Kimi Antonelli, ilk kez resmi bir Formula 1 seansına geçtiğimiz hafta sonu Monza'da katıldı.
İlk seansta piste çıkan ve George Russell'ın Mercedes'ini süren genç sürücü, seans başladıktan yalnızca 10 dakika sonra kaza yaptı.
Mercedes'in baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, Antonelli'nin yaşadığı olay hakkında konuştu.
Shovlin şöyle dedi: "Parabolica virajında kaza yapması biraz üzüntü vericiydi."
"Kimi gerçekten iyi bir hıza sahipti fakat hızını kontrol etmesi ve yarış hafta sonu boyunca nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği konusunda onunla konuşacağız."
"Şimdi onu tekrar araca bindirmeye hazırlanıyoruz ama bunun için doğru pisti seçmemiz gerekiyor."
"Önümüzde çok sayıda sprint yarışa var ve böyle hafta sonlarında ana sürücülerin tek bir antrenman seansı var."
"Dolayısıyla sınırlı seçeneğimiz var fakat Kimi bu yıl kesinlikle direksiyona dönecek."
Kurallar gereği takımlar yıl içinde en az iki kez antrenmanlarda genç bir ismi piste çıkarıyor.
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