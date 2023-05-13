Shovlin: "Imola, 'farklı bir geliştirme yönünün' başlangıcı olacak"
Mercedes, önümüzdeki hafta sonu Imola'da yapılacak olan sezonun ilk büyük güncelleme paketi için planlama sürecinin ne zaman başladığına dair bilgi verdi.
Mercedes, 2022 sezonunu büyük ölçüde W13 ile zorluk yaşayarak geçirdikten sonra, 2023 sezonunda liderliğe geri dönmeyi hedefledi.
Ancak işler takımın umduğu gibi gitmedi. Red Bull'un oldukça baskın bir form yakalamasıyla Mercedes şu anda gridin geri kalanıyla birlikte, arayı kapatmaya çalışıyor.
Pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, takımın bu sezon şampiyonluk yarışında olmayacağını Bahreyn testlerinden beri bildiğini ve önümüzdeki hafta sonu Emilia Romagna Grand Prix'si için üzerinde çalıştıkları güncellemelerin birkaç aydır üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Takım patronu Toto Wolff, tek bir güncelleme paketiyle tur zamanında önemli bir ilerleme kaydetmeyeceklerini açıkladı. Ancak Shovlin, Imola'da Mercedes için gösterilecek olanın, takım için 'farklı bir geliştirme yönünün' sadece başlangıcı olduğunu açıkladı.
Mercedes'in Miami sonrası bilgilendirme videosunda Shovlin şunları söyledi: "Dünya Şampiyonası için mücadele etmemizi sağlayacak bir pakete sahip olmadığımızı Bahreyn testine ve Bahreyn yarışında fark ettik."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG,rew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Eğer aynı gelişim yönünde devam etseydik, Red Bull'a meydan okuyabileceğimizi hissettiğimiz bir konuma gelemeyecektik."
"İşte o noktada aracı nasıl geliştireceğimiz, aracın aerodinamik anlamda nasıl çalışacağı, aracın özelliklerini nasıl şekillendireceğimiz, yani yol tutuş açısından nasıl olacağı konusunda bazı kararlar aldık."
"Imola'da göreceğiniz şey bu çalışmanın ilk adımı. Bunun rüzgar tünelinde geliştirilmesi oldukça uzun zaman alıyor - bu tür şeyleri bir gecede yapamazsınız, ancak Imola paketi bu yöndeki ilk adımlar olacak."
"Yılın ilerleyen dönemlerinde başka güncellemeler de getirmeyi umuyoruz. Aracın daha hızlı olmasını, sıralama ve yarış temposu açısından daha iyi olmasını umuyoruz."
"Ama dediğim gibi, sadece bir tur zamanı güncellemesi getirmek istemiyoruz. Uzun vadede yarış birincilikleri ve Dünya Şampiyonlukları için mücadele edebilmemiz için bize daha iyi bir şans vereceğini düşündüğümüz farklı bir gelişim yönünde ilerlemek istiyoruz."
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