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Shovlin: "İlk antrenmanda diğerlerine kıyasla daha agresif motor modları kullandık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes F1'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Amerika GP'deki ilk antrenman seansındaki güçlü performanslarını "agresif motor modlarına" bağlıyor.

Shovlin: "İlk antrenmanda diğerlerine kıyasla daha agresif motor modları kullandık"

Mercedes, Austin'e favori olarak gelmişti ve ilk antrenman seansında ciddi şekilde önde olunca, herkes Mercedes'in kazanacağı konusunda hemfikirdi.

Mercedes ilk seansta Valtteri Bottas'la en hızlı zaman yaparken, Lewis Hamilton 0.045 saniye geride ikinci olmuştu. Üçüncü Max Verstappen ise 0.932 saniye uzaktaydı. Ancak o Verstappen, cumartesi günü pole pozisyonu aldı ve zafere ulaştı.

Mercedes F1'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, ilk seansta muhtemelen diğerlerinden daha agresif bir motor modu seçtiklerini söylüyor.

Shovlin, "Dürüst olmak gerekirse o noktada her şey iyi görünüyordu ve  güçlü olacağımızı düşündük."

"Ancak o anda güç ünitesini daha yüksek bir motor modunda kullandığımızı da biliyorduk. Bu da biraz iyimser bir görüntü sundu."

"Max Verstappen de iyi bir tur atamadı. Pistteki trafik başta olmak üzere pek çok sorunu vardı. Bu yüzden belki biraz iyimserdik. Aslında 'iyimserlik' yanlış bir kelime olabilir. En azından hafta sonuna iyi bir başlangıç ​​yaptığımızı düşündük diyebilirim."

"Sonunda ikinci antrenman seansında, gerçek hızımızın nasıl olduğuna dair net bir resme sahip olduk."

"Ayarlarla ilgili kötü seçimler yaptığımızdan değil ama hava ısınıyordu ve rüzgar giderek daha fazla esiyordu."

"Performans anlamında daha fazla zorluk yaşadık, ancak cumartesi ve Pazar günleri diğerlerine kıyasla nerede durduğumuza dair gerçek bir tablo da gördük." dedi.

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