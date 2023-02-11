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Shovlin, Hamilton'ın "iyi bir kaybeden" olduğunu düşünüyor

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Lewis Hamilton'ın başarısızlıklara verdiği tepkinin örnek teşkil ettiğini söyledi.

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Shovlin, Hamilton'ın "iyi bir kaybeden" olduğunu düşünüyor
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Lewis Hamilton, 2014 yılından bu yana altı şampiyonluk almayı başardı ve pek çok Formula 1 rekorunu eline geçirdi

İngiliz pilot sadece 2016 (Nico Rosberg) ve 2021-2022'de (Max Verstappen) şampiyon olmayı başaramadı.

Buna karşılık 2022, Hamilton'ın F1'deki en kötü yılıydı. İngiliz pilotun 2007'den bu yana devam eden galibiyet serisi sona ererken, yıl boyunca herhangi bir pole pozisyonu da alamadı ve puan olarak takım arkadaşına geçildi. Yine de Hamilton'ın yıl boyunca takındığı pozitif tavır dikkat çekiciydi.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Hamilton'ın çoğu pilottan daha iyi bir kaybeden olduğunu düşünüyor. Shovlin'e göre Hamilton, başarısızlıklarından sonra her zaman bir dahaki sefere nasıl daha iyi olacağına bakıyor.

BBC'ye konuşan Shovlin, "Aslında Hamilton gördüğüm çoğu sürücüden daha iyi bir kaybeden."

"Çünkü daha iyi olmak için neye ihtiyacı olduğunu anlama ve nerede bir şeyler kaybettiğini görme konusunda büyük bir gayret gösteriyor."

"Kaybettiğinde bundan hiç hoşlanmıyor fakat önemli olan gülümseyip gülümsemediği ya da iyi bir röportaj verip vermediği değil, bir sonraki yarışta elde ettiği sonuç." dedi.

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