Shovlin, Hamilton'ın "iyi bir kaybeden" olduğunu düşünüyor
Mercedes'ten Andrew Shovlin, Lewis Hamilton'ın başarısızlıklara verdiği tepkinin örnek teşkil ettiğini söyledi.
Lewis Hamilton, 2014 yılından bu yana altı şampiyonluk almayı başardı ve pek çok Formula 1 rekorunu eline geçirdi
İngiliz pilot sadece 2016 (Nico Rosberg) ve 2021-2022'de (Max Verstappen) şampiyon olmayı başaramadı.
Buna karşılık 2022, Hamilton'ın F1'deki en kötü yılıydı. İngiliz pilotun 2007'den bu yana devam eden galibiyet serisi sona ererken, yıl boyunca herhangi bir pole pozisyonu da alamadı ve puan olarak takım arkadaşına geçildi. Yine de Hamilton'ın yıl boyunca takındığı pozitif tavır dikkat çekiciydi.
Mercedes'ten Andrew Shovlin, Hamilton'ın çoğu pilottan daha iyi bir kaybeden olduğunu düşünüyor. Shovlin'e göre Hamilton, başarısızlıklarından sonra her zaman bir dahaki sefere nasıl daha iyi olacağına bakıyor.
BBC'ye konuşan Shovlin, "Aslında Hamilton gördüğüm çoğu sürücüden daha iyi bir kaybeden."
"Çünkü daha iyi olmak için neye ihtiyacı olduğunu anlama ve nerede bir şeyler kaybettiğini görme konusunda büyük bir gayret gösteriyor."
"Kaybettiğinde bundan hiç hoşlanmıyor fakat önemli olan gülümseyip gülümsemediği ya da iyi bir röportaj verip vermediği değil, bir sonraki yarışta elde ettiği sonuç." dedi.
Resta: "Yeni Haas 2022 aracının bir evrimi, ancak çok daha farklı"
Russell: "Şampiyonluk mücadelesine hazırım"
Son Haberler
Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı"
Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı" Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı"
Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir"
Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir" Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir"
Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor
Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor
Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek
Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.