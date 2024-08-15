Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Lewis Hamilton'ın sezon sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılması, takımda büyük bir boşluk yaratacak.



12 yıllık başarılı ortaklığın ardından Mercedes, Hamilton'ın deneyimi ve takıma kattığı değerli geri bildirimleri fazlasıyla özleyecek.



Mercedes'in Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin, bu ayrılığın takım üzerinde büyük bir eksiklik yaratacağını belirtti.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

"Onu bir karakter olarak özleyeceğim çünkü onunla çalışmak gerçekten eğlenceliydi."



"Lewis'in yarış temposu her zaman çok iyiydi ancak takıma kattıkları bununla sınırlı değil. İnanılmaz hızı ve aracın neye ihtiyaç duyduğuna dair güçlü hisleri her zaman çok özeldi."



"Mühendislik açısından spesifik olarak neyi özleyeceğimi söylemek zor. Ama o aracın ve lastiklerin ne yaptığını anlama konusunda içgüdüsel bir hisse sahip."



"Ve bu takımın gelişim sürecine katkıda bulunduğunda çok değerli hale geliyordu."