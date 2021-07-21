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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes'in şef pist üstü mühendisi Andrew Shovlin'e göre, şampiyonluk mücadelesinde bulunan Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında bir kaza yaşanması "kaçınılmazdı".

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı"

Britanya Grand Prix'sinde yaşanan Hamilton-Verstappen teması, F1 dünyasının gündemine oturdu ve herkes kimin suçlu olduğu hakkında konuşmaya başladı. 

Pistin en hızlı virajı Copse'da yaşanan ve Verstappen'in 51G'lik bir kaza yapmasına neden olan temasın ardından, hakemler suçun ağırlıklı olarak Hamilton'da olduğuna karar verdi ve Hamilton 10 saniyelik bir zaman cezası aldı.  

Hamilton, pit stopu esnasında 10 saniye fazladan durarak cezasını çekmesine rağmen yarışı kazanmayı başardı ve 8. Britanya Grand Prix'si galibiyetine ulaştı. Böylelikle Hamilton'la Verstappen arasındaki puan farkı 8 puana inmiş oldu. 

Hamilton ve Verstappen, bu sezon birkaç kez lastik lastiğe mücadele ettiler ancak ikili ilk defa Silverstone'da ciddi bir temas yaşadı. 

İlk turun orta noktasına kadar mücadele eden ikili, kazaya kadar birkaç kez ufak temaslar yaşamıştı. Özellikle de Brooklands Virajı'nda Verstappen içeri çizgiyi korumak istediğinde ikili ufak bir temas yaşadı. 

Yarışın ardından konuşan Mercedes şef pist üstü mühendisi Shovlin, Verstappen tarafından gösterilen agresifliğin geçmiş mücadelelerde Hamilton'ı geri adım atmaya zorladığını belirtti ve ikili arasında kaza yaşanmasının "kaçınılmaz" olduğunu ekledi.

"Sprint yarışına ve ana yarışın ilk turuna bakacak olursanız; Lewis, kaza yapmamak için sürekli olarak geri adım atmak zorunda kaldı. O, aracını mücadelenin içinde kalabilecek pozisyonlara konumlandırabildi."

"Max, agresif bir biçimde sürüyor ve bir gün kaza yapmamız kaçınılmazdı."

“Lewis'in çıkardığı işle mutluyuz ancak ceza aldığımızdan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradık. Yine de yarışı kazanınca rahatladık."

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, FIA tarafından verilen cezaya rağmen Hamilton'ın yarışı kazanabilmesinin ardından, FIA'nın verdiği cezanın yetersiz olduğu görüşündeydi. 

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Bu kaza, geçmişte şampiyonluk mücadelesi veren pilotların kazalarına benzetilmişti, özellikle de Ayrton Senna'yla Alain Prost'un Suzuka'da 1989 ve 1990 yıllarındaki kazalarına. 

Verstappen-Hamilton kazasının "kaçınılmaz" olup olmadığı sorulan Wolff da "bu durumun geçmişte büyük pilotların birbiriyle yarıştığında görüldüğünü" ifade etti.

"Kimse geri adım atmak istemediğinde böyle durumlar yaşanabiliyor. Bu şampiyona oldukça hararetli geçiyor çünkü Red Bull ve Honda kadar iyi performans gösteremediğimizi bilsek de bu şampiyonaya tutunabilmek için her şeyimizi veriyoruz."

"Bu yüzden geçmişte büyük puan kayıpları yaşadık ve bugün [Pazar], büyük puanlar topladık. Yani bu kendi kendini dengeliyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrate in Parc Ferme

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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