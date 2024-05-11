Shovlin: "Hamilton, Miami'de Perez'i geçecek hıza sahip değildi"

Hamilton, Miami Grand Prix'sinde Perez'i geçmeyi başaramasa da sert lastikten orta lastiğe geçtikten sonra Red Bull pilotu üzerindeki baskısını sürdürdü.

Hamilton'ın aynı bantta turlar atmalarına rağmen önündeki Perez'i geçememesi konusu, Miami GP sonrası bilgilendirme toplantısında Shovlin'e açıldı.

Shovlin bu konuda, "Sorun şu ki, son bölümde Sergio'dan biraz daha hızlı görünüyorduk."

"Lewis pozisyonunu korumak için lastikleri çok zorlamak zorundaydı, ancak Red Bull bizden daha küçük bir arka kanat kullanıyordu. Bunu yapmalarına rağmen virajlarda hâlâ iyi bir tempoya sahiplerdi. Bu durum, düzlüklerde geçiş yapmak için ihtiyaç duyacağımız kazanımları elde etmenin çok ama çok zor olduğu anlamına geliyordu."

"Ona baskı yapabilmemiz ve onunla yarışabilmemiz cesaret vericiydi, ancak aynı bileşik ve aynı yaştaki lastiklerle onları geçecek kadar hızlı değiliz, bunu yapacak hızımız yok." dedi.