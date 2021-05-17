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Formula 1 / Monako GP Haberler

Shovlin: “Hamilton iyi bir iş çıkarıyor"

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Andrew Shovlin, Red Bull'la aralarındaki farkın çok az olmasına rağmen Hamilton'ın Formula 1 kariyerinin şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcını yapmasının bir “sürpriz” olmadığını söyledi.

Shovlin: “Hamilton iyi bir iş çıkarıyor"

Mercedes, 8. dünya şampiyonluğunu kovalayan Hamilton ile birlikte 2021 sezonunun başlangıcında pistte Max Verstappen ve Red Bull'la sert bir mücadeleyle karşılaşacaklarının farkındaydı.

RB16B, sezon öncesi testlerinde zirveye çıkmayı başarmıştı ve bu yüzden Mercedes'in aracın dengesini geliştirmesi gerekiyordu.

Hamilton'un tutumu da takımın gelişiminde büyük rol oynadı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed after the race

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed after the race
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes pist üstü mühendis şefi Shovlin, 7 kez dünya şampiyonunun en başından beri bu sene şampiyonluğu kazanması için çok çaba sarf etmesi gerektiğini fark ettiğini ve de bunu yaptığını söyledi.

Hamilton bu yılki dört yarıştan üçünde galibiyeti aldı ve kazanmadığı tek yarışta da ikinci oldu ve şimdiden 2 pole pozisyonu aldı. Ayrıca şu anlık bu sezon pole pozisyonundan yarış kazanan tek pilot oldu.

Böylece adına 94 puan yazdırmış oldu ve şampiyonada Verstappen'e karşı 14 puanlık bir üstünlük elde etti.

Shovlin, “İyi bir iş çıkarıyor, öyle değil mi?"

"Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde Lewis, kendisinin ve takımın yarışları kazanabilmek için kesinlikle mükemmel olması gerektiğini fark etti."

"Kötü bir test geçirmenin onun şampiyonluk için mücadele etmesine engel olamayacağını gördük." 

“Beni şaşırtıyor çünkü şu an, son birkaç yıldır gösterdiğimiz en düşük rekabet seviyesinde olduğumuzu düşünüyorduk."

“Fakat şunu söyleyeceğim ki her fırsattan en iyisini çıkarabilecek bir zihniyete ulaştı. Bunu hem pistte, hem araç ayarlarında, hem hafta sonuna olan yaklaşımımızda kullandık."  

“Bu [motivasyonu] Bahreyn'de getirdi ve o zamandan beri hiç azaldığını görmedik.” dedi.

Hamilton, geçtiğimiz pazar en iyi yarışını geçirmese de en fazla yarış galibiyeti rekorunu 98'e çıkarmayı başardı.

Shovlin, "Lewis'in harika bir iş çıkardığını düşünüyorum ancak aslında kazandığı o kadar çok parlak zaferi var ki bu galibiyet muhtemelen onların arasına giremez bile çünkü daha iyi bir iş çıkarabileceğini kendisi de söyleyecek." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Selin Elif Köse

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