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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Shovlin: “Hamilton, biraz kendine sinirlendi”

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Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Lewis Hamilton’ın güvenlik aracı sonrasında aldığı start yüzünden kendine sinirlendiğini söyledi.

Shovlin: “Hamilton, biraz kendine sinirlendi”

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, güvenlik aracı pistten çekilirken takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın hemen arkasında bulunuyordu ancak Bottas’ın hızlanma anında Verstappen tarafından geçilerek ikinciliği Hollandalı pilota kaptırdı.

Fakat Hamilton, birkaç tur sonra Verstappen’in ana düzlüğe giderken yaptığı ufak bir hatadan faydalanarak pozisyonunu geri kazandı ve bir süre sonra takım arkadaşı Bottas’ı da geçerek 2021 sezonu Formula 1 sezonu Portekiz Grand Prix'sini kazandı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, sprays the victory Champagne

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, sprays the victory Champagne
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Shovlin, yarıştan sonra yaptığı açıklamada "Bu komik bir durum aslında çünkü Lewis'in ne yapacağını hiçbir zaman tam olarak bilmiyoruz çünkü güvenlik aracından sonraki startta kendine biraz sinirlendi."

"Sonra geçen yıl olduğu gibi oldukça sakin ve kendini toplamış görünüyordu ve bu noktada bizimle gerçekten konuşmuyordu. Bu pozisyonu tekrar alabileceğinden ne kadar emin olduğunu bilmiyordum."

"Ancak buradaki önemli nokta, herkesin 14. virajda herhangi bir hata yaptıktan sonra savunmasız bir hale geldiğini ve pistte geçiş yapmanın bir bakıma kolay olduğunu görmemiz oldu."

"Eğer 0.7 saniyenin içerisindeyseniz o zaman bir şansınız oluyor. Bu yüzden, Lewis, Max'ı geçememiş olsaydı, birkaç geçiş fırsatımız olurdu ve sonunda yine başarırdık. Ancak Lewis bu pozisyona düşme konusunda oldukça rahat görünüyordu." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

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