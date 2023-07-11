Shovlin: "Güvenlik aracı olmasa podyuma çıkamazdık"
Mercedes'in pist mühendisliği şefi Andrew Shovlin, McLaren'ın gridde ön sıralarda kalmaya devam edeceğini düşünüyor.
Formula 1'de Red Bull'u yakalamak için devam eden çabalarının bir parçası olarak Mercedes, İngiltere Grand Prix'sinde güncelleme paketinin bir başka unsurunu tanıttı.
Bu yükseltme, son 18 aydır zero-pod konseptine sahip olan W14'ün taban tasarımında, ön süspansiyonunda ve sidepod kısmında yapılan daha kapsamlı değişikliklerin ardından geldi.
Brackley merkezli ekip Silverstone'a yeni bir ön kanat tasarımıyla geldi. Öön kanatta akor yönünde ve açıklık yönünde yük dağılımında yapılan değişiklik, ön kanat dümeninin aşağıya doğru yeniden dağıtılmasıyla sonuçlandı. Yani bu durum, karosere ve tabana hava akışını iyileştirdi.
Daha temiz hava akışı ve taban performansını iyileştirmek için revize edilmiş bir uç plaka tasarımı da eklendi.
Ancak değişiklikler Mercedes'in pist performansında çok az fark yaratmış gibi görünürken, Lewis Hamilton geç bir güvenlik aracı sonucunda podyum mücadelesine katıldı.
Hamilton'ın üçüncü sırayı elde etmesinin ardından konuşan Shovlin, ön kanadın nasıl bir performans sergilediğine dair düşüncelerini paylaştı.
F1 Nation podcast'ine konuşan Shovlin, "Bunu söylemek zor çünkü herkes çok hızlı bir şekilde gelişiyor."
"Aston Martin'in nerede olduğuna bakın, yılın başlarında Red Bull'un arkasındaki takımdı ve bazı noktalarda bizden 0.3 saniye öndelerdi.
"Yaptığımız gelişimin doğru yönde gitmesinden mutluyuz. Ancak yeterli mi? Tabii ki hayır, daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.
Shovlin, McLaren'in performansındaki sıçramayı beklemediklerini itiraf etti.
"Açıkçası, podyuma çıkmamızı sağlayan şey güvenlik aracıydı."
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"O olmasaydı podyuma çıkamazdık, McLaren'in bu kadar hızlı olması sürpriz oldu ama bence artık gridde ön sıralarda kalmaya devam edecekler."
"Ama pilotlarımızdan birinin orada olması ve zor bir Cuma gününü atlatmak güzeldi. Ferrari ve Aston'a karşı puan almak da güzel. Ancak McLaren'in nerede olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yapmamız gereken bazı şeyler olduğunun farkındayız."
Podcast'in sunucusu Tom Clarkson ise şunları söyledi: "Mercedes'te genel bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum ve Lewis Hamilton'ın üçüncülüğü büyük bir sürpriz oldu."
"Red Bull ve McLaren'e kıyasla düzlük hızından yoksunlardı, belki Hungaroring pisti onlara daha uygun olacaktır. Lafı dolandırmayalım - Lewis Hamilton'ın podyuma çıkmasının tek nedeni güvenlik aracıydı."
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