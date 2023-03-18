Shovlin: "Güncellemeler iyi çalışıyor ancak büyük adımlar atmamızı sağlamıyor"

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Mercedes, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta pek iyi bir performans sergileyemedi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Takım sorunları çözmek için arka planda sıkı şekilde çalışıyor ve bu hafta sonu bir dizi güncellemeye sahipler.

Shovlin, cuma gününün ardından biraz daha iyi göründüklerini ancak çok büyük adımlar atamadıklarını belirtti.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, "Bahreyn'den sonra buraya gerçekçi beklentilerle geldik."

"İngiltere'deki ekibimiz bizi daha iyi bir noktaya getirmek için çok çalışırken, buradaki odak noktamız şu anda sahip olduğumuz potansiyeli en üst düzeye çıkarmak."

"İyi çalışıyor gibi görünen birkaç planlanmış güncelleme vardı ancak bunlar bizi doğru yöne götürse de büyük adımlar atmamızı sağlamıyor."

"Seanslar sorunsuz geçti; ilk seansta ön tarafla mücadele ediyorduk ve ikinci seansta bu sorunun çözümü konusunda biraz fazla ileri gitmiş olabiliriz."

"Yine de yarın gerekli ayarları yapmak için elimizde bol miktarda veri var. Turları bir araya getirdiğimizde hızımız çok kötü görünmüyordu fakat aracın sürülebilirliği kolay değil."

"Bu nedenle yarın sıralama öncesinde bu durumu iyileştirmeye çalışacağız." dedi.