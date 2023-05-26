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Shovlin: "Güncellemeler beklendiği gibi çalışıyor"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, araç güncellemelerinin beklendiği gibi çalıştığın söylüyor.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes, Monaco Grand Prix'sine güncellenmiş bir araçla geldi ve Lewis Hamilton'ın üçüncü olduğu ilk seansın ardından Alman üreticide yüzler gülüyordu.

Brackley merkezli ekibin baş yarış mühendisi Andrew Shovlin hafta sonunun başlangıcını "başarılı" olarak nitelendirdi.

Shovlin, "Hafta sonunun bu aşamasında sonuç çıkarmak çok zor ama ciddi sorunlar yaşamadık, bu nedenle başlangıcı 'başarı' olarak görebiliriz. Her şey istediğimiz gibi."

"Farklı ayarları karşılaştırdık ve bence bu pist için doğru çalışma yönünü bulduk. Lewis bence George'a kıyasla aracından çok daha memnun, bu yüzden tüm veriler üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Monako'nun zorluklarından biri de pistin hafta sonu boyunca çok fazla değişiyor olması. İlk antrenman seansında aracı hızlı yapmak önemli fakat ikinci ve üçüncü seanslarda ve ardından sıralama turlarında yüksek tempoyu korumak bambaşka daha da önemli."

"Bunu söylemek yapmaktan çok daha kolay."

"Hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık ama endişelerimiz var çünkü Monako'da ters gidebilecek çok şey var."

"Bu pistte bir sürücünün kendine güvenmesi gerekir. Lewis ilk antrenman seansında bunu başardı, George başaramadı, bu yüzden üzerinde çalışmamız gereken çok şey var." dedi.

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