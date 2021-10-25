Shovlin: "Galibiyet 'ulaşılamaz' değildi"

Mercedes, Austin'e büyük umutlarla gelmişti ve genel görüş, Türkiye'deki baskın performanslarını Austin'de devam ettirecekleri yönündeydi.

Ancak Red Bull, Türkiye'deki zorlu yarıştan sonra Austin'de iyi bir performans sergiledi ve sıralama turlarında pole pozisyonunu almayı başardı.

Mercedes ise Valtteri Bottas'ın yeni motora geçmesi nedeniyle aldığı beş sıralık grid cezası sonrası, ön bölümde dezavantajlı durumdaydı.

Lewis Hamilton ikinci başladığı yarışta, iki Red Bull'a karşı tek başınaydı ve buna rağmen startta liderliği aldı. İlk bölüm harici genel olarak Max Verstappen'den daha iyi görünen Hamilton, sonunda damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Yarışın ardından konuşan Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Shovlin, "Zaferin bizim için ulaşılamaz bir şey olduğunu söyleyemeyiz, ancak sıralama turlarında iyi performans gösteremedik ve ilk bölümde orta lastiklerle yeterince hızlı değildik."

"Ayrıca Valtteri'nin cezası nedeniyle ön bölümde olmaması, bizim için olası strateji seçeneklerinin sayısını da azaltmış oldu."

"Bu hafta sonu hız kaybına neden olan bazı sorunların sebeplerini anlıyoruz. Fakat bunların ötesinde olan bazı şeyler de var. Bunların hâlâ ele alınması gerekiyor. Kalan yarışlardan önce ilerleme kaydetmemiz gerektiği çok açık."

"Elbette her iki şampiyonada birden çok fazla puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama sezonun bitmesine daha çok yarış var."

"Bu yıl en kötü pozisyonda bile liderliği yeniden kazanmayı başardık. Üst üste üç yarışlık bir seriden önce, toparlanmak için biraz daha zamanımız olacak."

"Her iki şampiyona için de kalan beş pistte araçtan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor ve önümüzdeki günlerde buna odaklanacağız.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images