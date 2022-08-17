Shovlin: "Galibiyet için 0.2 ila 0.3 saniyeye ihtiyacımız var"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, galibiyet savaşı vermeyi umduklarını ancak bunun için 0.2 ila 0.3 saniyeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Mercedes, sezon başına kıyasla performansını büyük oranda geliştirmeyi başardı ancak henüz galibiyetler için savaşabilecek seviyede görünmüyorlar.
W13'e uygun olan bazı pistlerde takım, iyi performans gösterse de, genel olarak özellikle tek turda Red Bull ve Ferrari'nin gerisindeler.
Ancak takım, artık aracın gelişimine odaklanmış durumda ve bundan ötürü yılın kalanında önemli adımlar atabilirler.
Mercedes'ten Andrew Shovlin, yılın ikinci yarısı için hedeflerinin bu olacağını dile getirdi.
Shovlin, "Yılın başında podyuma çıkmamızı sağlayan şey, bir ya da iki aracın hata yapması ya da dayanıklılık sorunları yaşamasıydı."
"Sezonun başlangıcı zordu ancak takım çok çalıştı ve her şeyi tekrar rayına koymak için sık sıkıya kenetlendi. Bu, takımı öncesine kıyasla daha da güçlü hale getirdi."
"Yine de galibiyet savaşı verebilmek için tur başına 0.2 ila 0.3 saniye daha bulmamız gerekiyor. Şimdi tamamen buna odaklanmış durumdayız."
"Bu hedefe ulaştıktan sonra, liderlerle olan mücadeleye katılacağız ve kuracağımız baskı da zafer için rekabet etmemiz için fırsatlar yaratacak."
"Bu araç ile başarmak istediğimiz şey çok açık. Bunu mümkün olan en hızlı hale getirmek istiyoruz, hızımız sayesinde pole ve galibiyetler almak istiyoruz. Artık adım bu hedefe doğru ilerliyoruz." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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