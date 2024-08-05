Shovlin: "Eğer hâlâ şampiyonluk kazanıyor olsaydık Lewis'in Ferrari'ye gitmesi zor olurdu"

Hamilton, bu sezon sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye geçecek.

Brackley merkezli takımın mevcut düzenlemelerin ilk iki yılında zorlanması ve bu sezona da hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapması, Hamilton'ın aracının performansı nedeniyle ayrılmayı seçtiği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Son zamanlarda Mercedes, Hamilton'ın 945 günlük kazanamama serisini sona erdirdiği Avusturya ve Silverstone'da takımın arka arkaya kazandığı zaferlerle önemli bir adım attı. Yedi kez F1 şampiyonu olan pilot, takım arkadaşı George Russell'ın diskalifiye edilmesinin ardından Belçika GP'sini de kazandı.

Shovlin, Mercedes hâlâ şampiyonluklar kazanıyor olsaydı Gümüş Oklar'dan ayrılmanın Hamilton için çok zor olacağına inanıyor.

Shovlin, "Bence şampiyonluklar kazanıyor olsaydık, Lewis için bize hayır demek zor olurdu."

"Ancak bence Lewis'in en büyük nedeni aracın performansı değil. Kariyerinde Mercedes'le geçirdiği çok başarılı dönemin ötesinde yeni bir sayfa açmak istediği açık. " dedi.

Hamilton artık 39 yaşında ve F1 kariyeri son dönemlerine yaklaşıyor. Shovlin, Ferrari gibi ikonik bir takım için yarışmak istemesini anlayabiliyor.