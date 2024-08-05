Shovlin: "Eğer hâlâ şampiyonluk kazanıyor olsaydık Lewis'in Ferrari'ye gitmesi zor olurdu"
Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Mercedes hâlâ şampiyonluk mücadelesi veriyor olsaydı Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitme kararını almayabileceğini düşünse de, Hamilton'ın Ferrari'ye katılma kararını anlayabiliyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, lifts his trophy on the podium
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton, bu sezon sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye geçecek.
Brackley merkezli takımın mevcut düzenlemelerin ilk iki yılında zorlanması ve bu sezona da hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapması, Hamilton'ın aracının performansı nedeniyle ayrılmayı seçtiği yönündeki spekülasyonları artırdı.
Son zamanlarda Mercedes, Hamilton'ın 945 günlük kazanamama serisini sona erdirdiği Avusturya ve Silverstone'da takımın arka arkaya kazandığı zaferlerle önemli bir adım attı. Yedi kez F1 şampiyonu olan pilot, takım arkadaşı George Russell'ın diskalifiye edilmesinin ardından Belçika GP'sini de kazandı.
Shovlin, Mercedes hâlâ şampiyonluklar kazanıyor olsaydı Gümüş Oklar'dan ayrılmanın Hamilton için çok zor olacağına inanıyor.
Shovlin, "Bence şampiyonluklar kazanıyor olsaydık, Lewis için bize hayır demek zor olurdu."
"Ancak bence Lewis'in en büyük nedeni aracın performansı değil. Kariyerinde Mercedes'le geçirdiği çok başarılı dönemin ötesinde yeni bir sayfa açmak istediği açık. " dedi.
Hamilton artık 39 yaşında ve F1 kariyeri son dönemlerine yaklaşıyor. Shovlin, Ferrari gibi ikonik bir takım için yarışmak istemesini anlayabiliyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Latvala: "Pajari, Toyota’nın 2025 WRC sürücü seçenekleri arasında"
Gasly, Alpine'i nasıl kendi takımı yapmak istiyor?
Ricciardo: "Artık hiçbir şey bana zarar veremez"
Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar