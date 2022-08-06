Shovlin, deneylerin Macaristan'daki pole pozisyonuna yardımcı olduğunu düşünüyor

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2022 sezonuna pek iyi başlamayan Mercedes, son yarışlarda vitesi arttırdı ve takım önce Fransa, sonra da Macaristan'da çifte podyum elde etti -hatta George Russell Macaristan'da kariyerinin ilk pole pozisyonuna dahi ulaşmayı başardı!

Takımın Cuma ve Cumartesi günleri bazı sorunlarla karşılaştığı göz önüne alındığında, pole pozisyonu sürpriz olarak görülebilir.

Mercedes pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, performanslarındaki değişikliğin, ilerlemelerine yardımcı olduğunu düşündükleri bazı deneylerin sonucu olduğunu kabul ediyor.

F1 Nation podcast'ine konuşan Shovlin, "Performansımızdaki değişimi size açıklayamam. Cuma günü gerçekten çok şey öğrendik."

"Biraz rahatsız ediciydi, araç oldukça kötü bir yerdeydi, ancak gittiğimiz yönün yanlış olduğunu anlamamızı da sağladı, bu yüzden faydalı bir deneyim oldu."

"Bütün bu yarışlara, 'Canlı deneyler yapmalıyız. Gelecek için daha fazlasını öğrenmeliyiz' diyerek çıkıyoruz."

"Kağıt üzerinde kulağa harika geliyor, pratikte oldukça zor ve rahatsız edici bir şey. Ama harika bir geri dönüş gerçekleştirdik."

"Her iki pilot da harika bir iş çıkarttı, hakeza takım da harika bir iş çıkarttı, bu da yaz tatiline girmek için çok güzel bir yol." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images



Russell'ın pole pozisyonundan çok etkilenen Shovlin, "Aracımız yıl boyunca asla bu kadar hızlı olmamıştı."

"Zaman zaman mor sektör elde ettiğimiz Avusturya sıralama turlarında ufak sinyaller vermeye başlamıştık."

"Ancak bunu son bölümde, her şeyin en önemli olduğu anda yapmamız gerçekten etkileyiciydi, bu ya bizim işleri yerine koyduğumuz, belki de Ferrari ve Red Bull'un tek turda yanılmaları anlamına gelmekte."

"Onun için [Russell] harika bir turdu ve Lewis ile DRS sorunu yaşamamız gerçekten utanç vericiydi çünkü ilk çizgiyi kapatabilir ve yarışı kazanmak için çok daha büyük bir şansa sahip olabilirdik." dedi.