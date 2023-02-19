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Shovlin: "De Vries yarış kazanabilecek bir isim"

Mercedes teknik direktörü Andrew Shovlin, AlphaTauri ile anlaşan Nyck de Vries'in doğru ortamda yarış kazanabilecek seviyede olduğuna inanıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Shovlin: "De Vries yarış kazanabilecek bir isim"
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Geçen yıl İtalya GP'sinde hastalanan Alex Albon'un yerine ilk yarışına çıkan De Vries, etkileyici bir yarış geçirmesinin ardından birçok takımın radarına girdi ve sonunda AlphaTauri ile anlaşma imzaladı. 

Hollandalı pilot böylece 3 senelik Mercedes macerasını da noktalamak zorunda kaldı. De Vries bu üç sezona bir Formula E şampiyonluğunun yanı sıra çeşitli testler ve antrenman seansları sığdırmıştı.

Max & Nyck isimli bir kitapta eski yedek pilotları hakkında konuşan Andrew Shovlin, "Nyck'in doğru takım ve doğru araçla yarış kazanma yeteneğine sahip olduğundan hiç şüphem yok."

"Dünya şampiyonu olup olamayacağı kendisine bağlı. Yaşı itibariyle bunu başarmak için daha az zamanı var ama tecrübesiyle bunu telafi ediyor."

"Nyck ile onu bir Mercedes takımına veremezsek, en iyi seçeneğe gidebileceği konusunda bir anlaşmamız vardı -belki de gitmesine izin verdiğimiz için pişman olmalıyız!"

"Çok geçmeden Red Bull fabrika takımında ona karşı yarışırsak hiç şaşırmam, hatta önümüzdeki 12 ay içinde bu gerçekleşirse hiç şaşırmam." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sözlerine devam eden Shovlin, "[Nyck] takıma çok iyi uyum sağladı ama birini geride tutamazsınız."

"O bizim için ideal bir test pilotu ve yedek pilottu. Gerektiğinde kullanmak için onu rafta tutabilseydik, bunu yapardık ama o zaman bir sürücünün hayalinin peşinden gitmesini engellemiş olurduk."

"Formula E şampiyonluğu ile Mercedes markası için çok şey ifade etti ve yedek sürücü olarak da mükemmeldi. Bu nedenle biz de ona daha fazla yardımcı olmak istedik."

"Bu gelecek için de önemli. Nyck'in bu takıma geri dönme şansı, yıllar boyunca ona karşı ne kadar adil davrandığımızdan etkilenecektir. Nyck'in gelecekte bir gün Mercedes kullanmayacağını söyleyecek bir şey yok." dedi.

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