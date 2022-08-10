Shovlin: "Dalgalanma artık Mercedes için bir problem değil"

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2022 sezonuyla birlikte yeniden yer etkisi konseptini benimseyen Formula 1, kısa sürede radikal bir değişim geçirmiş vaziyette.

Yer etkisi konseptine göre tasarlanan araçlar çok daha fazla yere basma gücü ve çok daha az kirli hava üretiyorlar, bu da hem araç takibini, hem de geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

Bununla birlikte yer etkisinin bir takım dezavantajları da var; bunların en önemlisi adını sık sık duyduğumuz dalgalanma sorunu. Araçların ani yere basma gücü kayıpları nedeniyle sürekli zıplaması şeklinde açıklanabilecek bu sorundan en çok etkilenen takım ise son 8 senenin takımlar şampiyonu Mercedes.

Bu sorun nedeniyle radikal dar sidepod tasarımından istedikleri kadar faydalanamayan takım, Avrupa sezonuna girilmesinin ardından sürekli yeni parçalar getirdi ve antrenmanları araç üstünde deneyler yapmak için kullandı.

Tüm bu çalışmalar işe yaramış gibi, nitekim takım hem dalgalanmayı azaltmış, hem de W13'ün genel performansını arttırmış durumda.

Auto Motor und Sport'a verdiği bir röportajda bu durumun üstünden geçen ve dalgalanma sorununun tamamen ortadan kalktığını iddia eden Shovlin, "Dalgalanma artık Mercedes için bir problem olmaktan çıktı." dedi.

Elimizde Shovlin'in iddiasını kanıtlayacak çok önemli bir veri mevcut: George Russell'ın Macaristan'da elde ettiği pole pozisyonu.

Brackley merkezli takım sezon başından beri yavaş virajlı ve tümsekli pistlerde zorlanmakta, ancak "duvarsız Monako" olarak anılan Hungaroring'de hem Cumartesi, hem Pazar günü çok güçlü görünmeleri ikinci yarıda rekabete dönebileceklerinin bir işareti olarak okunmakta.

Yine AMuS'a konuşan bir Mercedes sözcüsü, "Halen dalgalanma sorunu ile alakalı çözmemiz gereken birkaç şey var. Bu mükemmel bir şey değil, ancak bizi daha da ileriye götürecek."

"Artık kısır bir döngünün içinde değiliz, sürekli ilerliyoruz. Aynı şekilde araç ayarları da sürekli iyileşiyor." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images