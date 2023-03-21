Önceki / Perez: "Dayanıklılık sorunları bir noktada bizi vuracak" Sonraki / Sainz: "Ferrari, gelişim rotasını çoktan belirledi"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Shovlin: "Bu hafta sonu performans olarak geliştik"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, yeterli olmasa bile Suudi Arabistan'da attıkları adımdan memnun.

Ekleyen:
Shovlin: "Bu hafta sonu performans olarak geliştik"
Haberi dinle

Mercedes, Suudi Arabistan yarışını dördüncü ve beşinci sıralarda tamamlarken, özellikle yarış temposunda üçüncü en iyi takım görüntüsü çizdi.

Takım tempo anlamında Red Bull seviyesinde değildi ve Aston Martin de daha iyi göründü.

Yine de Andrew Shovlin ileriye doğru gittiklerini düşünüyor.

Shovlin, "Takım ve her iki sürücü de çok faydalı puanlar toplamak için büyük çaba gösterdi ve hafta sonunu tahmin edici şekilde tamamladık."

"Aracı doğru performans aralığına getirmek zor bir iş, sürücüler için pek de kolay bir iş değil. Fakat Bahreyn'e kıyasla kesinlikle daha iyi bir denge yakaladık ve lastikler üzerinde çok daha iyiydi."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yapacak çok işimiz olduğu konusunda hiçbir yanılsamamız yok. Fabrikada performans bulmak için çaba gösteriyoruz ve ilk bulgular cesaret verici, bu da bize gelişim için motive ediyor."

"Bugün tam olarak yapmamız gerekeni yaptık, yani elimizdeki potansiyeli en üst düzeye çıkardık."

"Melbourne'deki bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz; orası Suudi Arabistan'a Bahreyn'den daha yakın bir yer. Dolayısıyla podyum için mücadele edebileceğimiz bir aracımız olmasını umuyoruz."

"Eğer daha fazla performans bulma imkanımız varsa, bunu piste yansıttığımızdan emin olacağız." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff da hafta sonunun ardından şöyle dedi: "Bahreyn'e kıyasla performansın daha iyi olduğunu gördük ki bu cesaret verici. Bu da bize gelişim çizgisinin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor."

"Red Bull performans açısından hâlâ çok önde ve onları yakalamak kolay olmayacak. Yine de bugün gelişimimizin istediğimiz yönde ilerlediğini gördük."

paylaşım
yorumlar

Perez: "Dayanıklılık sorunları bir noktada bizi vuracak"

Sainz: "Ferrari, gelişim rotasını çoktan belirledi"
Daha fazlası
Ezel Tan
Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"

Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak" Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"

Briatore: "Alonso, kazanma fırsatı yakaladığı an kazanacak"

Briatore: "Alonso, kazanma fırsatı yakaladığı an kazanacak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Briatore: "Alonso, kazanma fırsatı yakaladığı an kazanacak" Briatore: "Alonso, kazanma fırsatı yakaladığı an kazanacak"

McLaren: "Yine puan fırsatlarından faydalanamadık"

McLaren: "Yine puan fırsatlarından faydalanamadık"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

McLaren: "Yine puan fırsatlarından faydalanamadık" McLaren: "Yine puan fırsatlarından faydalanamadık"

Son Haberler

Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"

Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak" Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"

Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"

Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"

MGP MotoGP

Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek" Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"

Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"

Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak" Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"

Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı" Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.