Shovlin: "Bu hafta sonu performans olarak geliştik"

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Mercedes, Suudi Arabistan yarışını dördüncü ve beşinci sıralarda tamamlarken, özellikle yarış temposunda üçüncü en iyi takım görüntüsü çizdi.

Takım tempo anlamında Red Bull seviyesinde değildi ve Aston Martin de daha iyi göründü.

Yine de Andrew Shovlin ileriye doğru gittiklerini düşünüyor.

Shovlin, "Takım ve her iki sürücü de çok faydalı puanlar toplamak için büyük çaba gösterdi ve hafta sonunu tahmin edici şekilde tamamladık."

"Aracı doğru performans aralığına getirmek zor bir iş, sürücüler için pek de kolay bir iş değil. Fakat Bahreyn'e kıyasla kesinlikle daha iyi bir denge yakaladık ve lastikler üzerinde çok daha iyiydi."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yapacak çok işimiz olduğu konusunda hiçbir yanılsamamız yok. Fabrikada performans bulmak için çaba gösteriyoruz ve ilk bulgular cesaret verici, bu da bize gelişim için motive ediyor."

"Bugün tam olarak yapmamız gerekeni yaptık, yani elimizdeki potansiyeli en üst düzeye çıkardık."

"Melbourne'deki bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz; orası Suudi Arabistan'a Bahreyn'den daha yakın bir yer. Dolayısıyla podyum için mücadele edebileceğimiz bir aracımız olmasını umuyoruz."

"Eğer daha fazla performans bulma imkanımız varsa, bunu piste yansıttığımızdan emin olacağız." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff da hafta sonunun ardından şöyle dedi: "Bahreyn'e kıyasla performansın daha iyi olduğunu gördük ki bu cesaret verici. Bu da bize gelişim çizgisinin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor."

"Red Bull performans açısından hâlâ çok önde ve onları yakalamak kolay olmayacak. Yine de bugün gelişimimizin istediğimiz yönde ilerlediğini gördük."