Shovlin, Brawn GP şampiyonluğunun diğer şampiyonluklardan farklı hissettirdiğini itiraf etti
Andrew Shovlin, Mercedes ile F1'de elde ettiği hiçbir şeyin Brawn GP'nin 2009'da Jenson Button ile kazandığı masalsı zafer kadar keyif vermediğini itiraf ediyor
Shovlin, takım patronu Ross Brawn tarafından sadece 1 sterline satın alınan eski Honda takımının Pilotlar ve Markalar Dünya Şampiyonası'nda fırtına gibi estiği 2009 yılında Brawn'da Button'ın yarış mühendisiydi.
Mercedes o sezonun sonunda takımı satın almak için devreye girdi ve Brackley merkezli ekibin F1'de eşi benzeri görülmemiş bir hakimiyet seviyesine ulaşması için gerekli parçaları yerine koydu.
Gümüş Oklar, 2014'te F1'in V6 turbo hibrit çağa geçmesinin ardından sekiz şampiyonluk kazanırken, Lewis Hamilton Mercedes'le kazandığı rekor sayıdaki yedi Pilotlar şampiyonluğunun altısını kazandı ve Nico Rosberg ise, 2016 şampiyonluğunu kazanmıştı.
Mercedes, 2022'nin başında yer etkisi kurallarının uygulanmaya başlamasından bu yana aynı başarıyı yakalamakta zorlandı. George Russell takımın son iki sezondaki tek galibiyetini, Button'ın 2009 şampiyonluğunu kazandığı pist olan Interlagos'ta elde etti.
Takımın şampiyonluk zaferini konu alan Disney+ belgeseli Brawn: The Impossible Formula 1 Story'ye katılan ve şu anda Mercedes'in pist mühendisliği direktörü olan Shovlin, o zamandan beri 2009'daki duyguları yeniden yakalamaya çalıştığını ve başaramadığını itiraf etti.
Shovlin: "Kariyerimin geri kalanını o duyguyu geri kazanmaya çalışarak geçirdim ve bunu yapamıyorsunuz."
"Bu hayatta bir kez yaşanacak bir duygu ve o andan sonra ne kadar başarılı olursanız olun yapabileceğiniz neredeyse hiçbir şey size bu duyguyu yaşatamaz." dedi.
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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Belgeselin geçen ay yayınlanmasından önce Button, Honda'nın Aralık 2008'de çekilmesi ile 2009 başında Brawn GP'nin doğuşu arasındaki belirsizlik döneminde Red Bull'a geçme konusunda Christian Horner'a yaklaştığını açıkladı.
Red Bull'un alt takımı Toro Rosso, Honda'nın çekilmesi sırasında koltuğu onaylanmamış tek takımdı ve Button kariyerine bir can simidi bulmak için umutsuz bir arayışla Horner'a ulaştı.
ITV'nin This Morning programına verdiği demeçte Brawn GP'nin bu kadar başarılı olacağına dair bir fikri olup olmadığı sorulduğunda Button, "Hayır, hayır. Bundan kurtulmaya çalıştım çünkü takım var olacak gibi görünmüyordu."
"Bu yüzden etrafıma sordum ve menajerim Christian Horner ile takımında veya genç takımda bir koltuk hakkında konuştu ve onlar da 'Hayır, tüm sözleşmeler tamamlandı' dediler."
"O zaman şöyle oldu 'Tamam, bunu gerçekleştirmek için çok çalışalım." dedi.
Button 2009'un ilk yedi yarışının altısını kazanarak şampiyonluk yarışının kontrolünü ele geçirdi. Button, sezonun ikinci yarısında Horner'ın Red Bull'unun saldırısını durdurarak Sebastian Vettel'in 11 puan önünde Dünya Şampiyonluğuna oldu.
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