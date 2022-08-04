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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Mercedes, Macaristan'da cuma gününün ardından büyük değişiklikler yapmış

Mercedes pist kenarı mühendislik şefi Andrew Shovlin, Mercedes'in Macaristan'da Cuma akşamı George Russell'ın aracını değiştirmek için nasıl çalıştığını açıkladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Mercedes, Macaristan'da cuma gününün ardından büyük değişiklikler yapmış
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Macaristan hafta sonuna pek iyi başlamayan ve Cuma günü epey geride kalan Russell, bunun sebebi olarak "araç ayarları konusunda yanlış seçim yapmalarını" göstermişti.

Ancak perde arkasında çok çalışan ve doğru ayarları bulmayı başaran takım Cumartesi günü çok hızlıydı ve son saniyede sürpriz yapan Mercedes sezonun, Russell ise kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.

Araçlarının bu kadar hızlandığını görmekten heyecan duyduğunu söyleyen Shovlin, bunun Russell'ın pole için nasıl rekabet edebildiğine dair ayrıntılara daha fazla ışık tuttuğunu da belirtti.

Mercedes'in yarış sonrası değerlendirme videosunda konuşan Shovlin, "Bir gecede çok fazla değişiklik yapmak zorunda kaldık."

"Cuma günü araç ayarları anlamında bizi yanlış yöne götüren bazı şeylerle karşılaşmıştık."

"Bunun sonucu araç dengesizleşti, pilotlar aşırı savrulmayla karşılaştı, genel yol tutuşunu kaybettik ve her şeyin üstüne bir sistem sorunuyla da baş etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla aracı soğutmak daha uzun sürüyor, bu da güç dağıtımını engelliyordu."

"Yani, genel olarak, zorlu geçen Cuma gününe katkıda bulunan birçok faktör vardı. Tüm bunları düzeltip düzeltemeyeceğimizi bilmiyorduk, değişikliklerin sebebini ise biliyorduk; ancak Cumartesi günü her iki sürücünün de sıralama performansını görmek çok heyecan vericiydi." dedi.

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