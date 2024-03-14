Mercedes: "Ayarlarda düzeltilmesi gereken daha temel bir sorun var"

Mercedes, daha önce benzersiz 'zeropod' felsefesiyle yanlış yöne gittiğini kabul ederek, Formula 1'in zemin etkisi çağında şampiyonluk mücadelesine tekrar dönebilmeyi umarak 2024 aracı W15 için çizim tahtasına geri döndü.

Ancak 2024, Mercedes için zorlu bir başladı. George Russell'ın Bahreyn'deki ilk yarışta elde ettiği beşincilik Mercedes için ilk iki yarıştaki en iyi sonuç olurken, Russell Suudi Arabistan'da 6. olurken, Lewis Hamilton ise 9. oldu.

Mercedes'in Suudi Arabistan Grand Prix'si sonrası bilgilendirme toplantısında konuşan Shovlin, Russell ve Hamilton için W15 ayarlarının yarış hafta sonu boyunca nasıl geliştiğini hatırlattı. Ancak bundan ne öğrendikleri sorulduğunda Shovlin, mücadelelerinin arkasında optimize edilmemiş bir yaydan "daha temel bir şey" olduğunu söyledi.

Endişe verici bir şekilde bu durum, Mercedes makinelerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için gereken "temel" değişikliğin "iki yıldır" takip edildiğini söyleyen takım patronu Toto Wolff'un sözlerini yansıtıyor.

Shovlin, "İki aracı aynı şekilde çalıştırdığımız oldukça nadir gerçekleşiyor. Aslında oldukça benzer başladık. Dolayısıyla, hız aralığı boyunca denge çok farklı olmayacaktı."

"Sürücüler 1. antrenman seansından sonra bize geri bildirimlerini verdiler. O noktada farklı yönlere gittiler. Bunun bir kısmı zıplamadan şikayet etmeleriydi. Biz de bunu iyileştirmenin yollarını aradık. Sürüş yükseklikleri ile oynayabilirsiniz, sertlikle oynayabilirsiniz ve bunların hepsi etkili görünüyor."

"Ayrıca hız aralığı boyunca dengeyi ayarlamaya çalışıyorlardı. Yani araç düşük hızda nasıl? Yüksek hızda nasıl? O seansta sahip olduğumuz denge muhtemelen 1. antrenman kadar iyi değildi. O andan itibaren, oraya vardığımızda geldiğimiz genel yöne geri dönmeye başladık."

Mechanics push the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 into the garage Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ama bir şeyleri değiştirdiğinizde aradaki farkları görebiliyorsunuz. Yani bir araç değişiklik yaptığında, sürüşten sürüşe nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz. İki aracın genel performansına da bakabiliriz ama temelde sıralama turlarında ve yarışta yaşadığımız sınırlamalar her ikisi için de genel olarak aynıydı."

"Yani bu size bunun küçük bir fark olmadığını, küçük bir kamber ya da yay veya çubuk olmadığını söylüyor. Bu, araştırmamız ve anlamamız gereken daha temel bir şey." dedi.

Avustralya Grand Prix'si için Albert Park'a dönmeden önce Formula 1'in sezon içindeki ilk boş hafta sonu yaklaşırken, Shovlin aerodinamik ve araç dinamiği departmanlarının W15'ten daha fazla performans elde etmek için bazı "deneyler" yapmak istediğini açıkladı.

Mercedes'in Cidde'den öğrendiklerinin Avustralya Grand Prix hazırlıklarına entegre edilip edilemeyeceği sorusuna Shovlin, "Evet. Cidde'den topladığımız veriler kesinlikle var. Ayrıca Bahreyn yarışından ve Bahreyn testinden elde ettiğimiz verilere de bakıyoruz ve Melbourne'deki serbest antrenmanlara nasıl yaklaşacağımıza dair bir plan oluşturacağız."

"Ancak bu sadece Cidde'de yaptıklarımıza dayanmıyor. Aerodinami departmanında, araç dinamiği departmanında devam eden pek çok çalışma var. Orada bize performans için iyi bir yön vereceğini umduğumuz bazı deneyler tasarlamaya çalışıyoruz." dedi.

Mercedes, George Russell'ın 2022 Brezilya Grand Prix'sini kazanmasından bu yana Formula 1 yarış zaferini tatmadı.