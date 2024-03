Mercedes: "Ayarlarda düzeltilmesi gereken daha temel bir sorun var"

Mercedes, daha önce benzersiz 'zeropod' felsefesiyle yanlış yöne gittiğini kabul ederek, Formula 1'in zemin etkisi çağında şampiyonluk mücadelesine tekrar dönebilmeyi umarak 2024 aracı W15 için çizim tahtasına geri döndü.

Ancak 2024, Mercedes için zorlu bir başladı. George Russell'ın Bahreyn'deki ilk yarışta elde ettiği beşincilik Mercedes için ilk iki yarıştaki en iyi sonuç olurken, Russell Suudi Arabistan'da 6. olurken, Lewis Hamilton ise 9. oldu.

Mercedes'in Suudi Arabistan Grand Prix'si sonrası bilgilendirme toplantısında konuşan Shovlin, Russell ve Hamilton için W15 ayarlarının yarış hafta sonu boyunca nasıl geliştiğini hatırlattı. Ancak bundan ne öğrendikleri sorulduğunda Shovlin, mücadelelerinin arkasında optimize edilmemiş bir yaydan "daha temel bir şey" olduğunu söyledi.

Endişe verici bir şekilde bu durum, Mercedes makinelerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için gereken "temel" değişikliğin "iki yıldır" takip edildiğini söyleyen takım patronu Toto Wolff'un sözlerini yansıtıyor.

Shovlin, "İki aracı aynı şekilde çalıştırdığımız oldukça nadir gerçekleşiyor. Aslında oldukça benzer başladık. Dolayısıyla, hız aralığı boyunca denge çok farklı olmayacaktı."

"Sürücüler 1. antrenman seansından sonra bize geri bildirimlerini verdiler. O noktada farklı yönlere gittiler. Bunun bir kısmı zıplamadan şikayet etmeleriydi. Biz de bunu iyileştirmenin yollarını aradık. Sürüş yükseklikleri ile oynayabilirsiniz, sertlikle oynayabilirsiniz ve bunların hepsi etkili görünüyor."

"Ayrıca hız aralığı boyunca dengeyi ayarlamaya çalışıyorlardı. Yani araç düşük hızda nasıl? Yüksek hızda nasıl? O seansta sahip olduğumuz denge muhtemelen 1. antrenman kadar iyi değildi. O andan itibaren, oraya vardığımızda geldiğimiz genel yöne geri dönmeye başladık."

Mechanics push the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 into the garage

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images