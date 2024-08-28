Mercedes: "Antonelli'nin çok parlak bir geleceği olacak"

Kimi Antonelli'nin, yaklaşan 2025 F1 sezonunda Lewis Hamilton'ın yerine geçmesi için Mercedes'in favori seçimlerinden biri olduğu söyleniyordu ve pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, genç yıldız için daha fazla övgüde bulundu.

Shovlin, Mercedes'in Antonelli'ye olan ilgisinin başlıca nedenleri olarak Antonelli'nin "çok etkileyici CV'si"ni ve "doğal" yeteneklerini gösterdi.

Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari'ye geçeceğini açıkladığında, Mercedes doldurması gereken büyük bir boşluk olduğunu biliyordu. Ancak Brackley merkezli takım, genç Kimi Antonelli'ye olan ilgisini ifade etmekte gecikmedi.

İtalyan yarışçı Andrea Kimi Antonelli henüz 17 yaşında olmasına rağmen motor sporları dünyasında güçlü bir izlenim bıraktı.

Shovlin, Mercedes'in genç sürücüye neden bu kadar ilgi duyduğunu şu sözlerle açıkladı: "Asıl konu onun bu kadar hızlı olması.”

"Serileri çok hızlı atladı. Daha kısa bir süre önce go-kart kullanıyordu; şimdi F2'de ve bizimle bir F1 arabasını test ediyor.”

"Bu kadar genç biri için çok etkileyici bir CV'ye sahip ve şüphesiz parlak bir geleceği olacak.”

"Ama herkesin bulmaya çalıştığı doğal yeteneklerden biri gibi görünüyor."

Bu, Kimi Antonelli için oldukça büyük bir övgü. Genç Max Verstappen'in alt serilerden Formula 1'e geçmesinden bu yana birçok takım, kendi takımları için şekillendirebilecekleri ve ömür boyu bir kez karşılaşabilecekleri genç yeteneği bulmaya çalışıyor.

En azından Mercedes açısından Antonelli kesinlikle böyle bir sürücü gibi görünüyor.

Shovlin, "Dürüst olmak gerekirse, nerede yarıştığımız sürücü kararlarını gerçekten etkilemiyor"

“En iyi iki sürücüyü istiyoruz, en iyi arabayı yapmamız gerekiyor ve takım da buna odaklanacak. Eğer bu bileşenleri doğru yaparsanız, başarılı olursunuz.”

“Ancak rekabet sıralamasında nerede olduğumuz, deneyimli bir sürücü mü yoksa genç bir sürücü mü aradığımızı kesinlikle etkilemiyor.” dedi.