Shovlin: "Abu Dhabi'de pek çok alanda yeterince iyi değildik"

Haberi dinle

Mercedes, Abu Dhabi'de son yarışlardaki en kötü performanslarından birisini sergiledi ve yarış boyunca Red Bull seviyesinde değildi.

George Russell yarışı beşinci bitirirken, Lewis Hamilton hidrolik sorunuyla yarış dışı kaldı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, yılı istedikleri gibi bitiremediklerini ancak bunu hak ettiklerini söylüyor.

Shovlin, "Yılı istediğimiz gibi bitiremedik ama kendimize karşı dürüst olursak bunu hak ettik."

"Bugün birçok alanda yeterince iyi değildik ve bu gerçeği kış boyunca daha çok çalışmak için kullanacağız."

"Çok zor bir yıl oldu ama bu zorluk takımı güçlendirdi ve artık hiç olmadığımız kadar kenetlenmiş durumdayız."

"Galibiyet serimizin bir gün sona ereceğini biliyorduk ve bunun takımın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük zorluk olacağının farkındaydık."

"Yine de 2022'nin olumlu yönlerine bakmalıyız; Takım birlikte çok çalıştı, bahaneler üretmek yerine nasıl çözüm üretebileceğimize baktık."

"Şimdi gelecek yıl şampiyonluk mücadelesine geri dönmek için mümkün olan her şeyi yapacağız." dedi.