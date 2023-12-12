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Sharapova, F1 pilotlarını birer "kahraman" olarak görüyor

Ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, Formula 1 pilotlarının pek çok işle uğraşmasının ve baskıyla bu kadar iyi baş etmesinin kendisini şaşırttığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Maria Sharapova, Tenis oyuncusu

Tenis dünyasının tanınmış isimlerinden birisi olan Maria Sharapova, geçtiğimiz aylarda bir dizi F1 yarışına katılmıştı.

Padokta vakit geçiren ve yakın arkadaşı Lewis Hamilton'la görüşen Sharapova, pilotların çalışmalarını yakından görme fırsatına sahip oldu. 

Sharapova, Armchair Exregtu podcast'inde Formula 1 pilotlarının çok sayıda sponsorluk ve halkla ilişkiler faaliyetine katılmasına rağmen elinden gelenin en iyisini yapmasına şaşırdığını söylüyor.

 Sharapova, "Formula 1 pilotları gerçek kahramanlar."

"Miami'de, Lewis Hamilton'ın hafta sonu boyunca kaç etkinliğe katıldığını ve kaç röportaj gerçekleştirdiğini görünce şaşırdım. Buna inanmak mümkün değil!"

"Sabah uyanıyorsunuz ve işinizi yapmak istiyorsunuz ama röportajlara bu kadar enerji harcıyorken birini nasıl yenebilirsiniz ki?"

"Bence bu bize gerçek bir yıldızın ne olduğunu bir kez daha anlatıyor."

"Pist dışında Formula 1 pilotlarının çok fazla sorumluluğu var, aynı zamanda hafta sonu boyunca pist üstünde birbirleriyle mücadele ediyorlar." dedi.

Former Tennis player Maria Sharapova presents the Pirelli Pole Position Award to Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Former Tennis player Maria Sharapova presents the Pirelli Pole Position Award to Max Verstappen, Red Bull Racing

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