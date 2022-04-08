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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Shahin, McLaren F1 araçlarına sponsor oldu

McLaren, yaptığı son sponsorluk anlaşması kapsamında, Avustralya Grand Prix hafta sonunda Shahin ailesine ait OTR marketler zincirinin logolarıyla yarışacak

Andrew van Leeuwen
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Shahin, McLaren F1 araçlarına sponsor oldu
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Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre anlaşma kapsamında hafta sonu boyunca ön kanatta ve sidepodlarda OTR markasına ait logolara yer verilecek.

Anlaşmanın, McLaren'ın mevcut British American Tobacco anlaşmasıyla bağlantılı olduğu anlaşılıyor.

OTR, büyük oranda Güney Avustralya'da bulunan bir marketler ve akaryakıt istasyonları zinciri olarak biliniyor.

OTR aynı zamanda Avustralya motor sporları dünyasında yer edinmiş olan Shahin ailesine ait olan Peregrine Corporation'ın da bir parçası.

McLaren son yıllarda sponsorluk anlayışında değişikliğe gitmiş ve tek seferlik anlaşmalara ya da renk düzeni değişikliklerine açık olduğunu duyurmuştu.

Takım bu yıl yine zaman zaman tek yarışlık anlaşmalar yaparak, gelirini en üst düzeye çıkarmış olacak.

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