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SF21'in geçişler karşısındaki savunmasızlığı, Ferrari'yi zorlamış

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari Yarış Direktörü Laurent Mekies, SF21'in geçiş konusundaki savunmasızlığının bu sezon genel performanslarına zarar verdiğini belirtti.

SF21'in geçişler karşısındaki savunmasızlığı, Ferrari'yi zorlamış

Geçen yıl tarihindeki en kötü performanslarından birisini sergiledikten sonra Ferrari, bu yıl 2020'ye kıyasla performans anlamında önemli bir adım attı ve yeni hibrit sistem sayesinde güç ünitesi tarafındaki farkın bir kısmını kapattı.

Bununla birlikte Mekies, yeni sistemdeki değişikliklerin, büyük olmaktan ziyade, küçük ve etkili şeyler olduğunu fakat yakın orta grupta fark yarattığını söyledi.

Mekies'e göre mevcut SF21 aracıyla, bir kere rakibine geçildiklerinde yerlerini geri kazanmaları çok zordu ve aynı şekilde hız eksikliği nedeniyle geçiş yapmakta da  zorlandılar.

Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total.com'a konuşan Mekies, "Yeni hibrit sistemin, tamamen çığır açıcı bir şey olduğunu söyleyemeyiz."

“Fakat bunu tekrar düşündüğünüz zaman, 'ya o 0.1 saniye olmasaydı?' diye düşünüyorsunuz. Bu da bizi X pozisyonuna geri götürebilirdi."

"Grid çok yakın olduğu için, güç ünitesinin güncellenmesinin, sezonun ikinci ve özellikle üçüncü bölümünde çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Bazı anlarda, geçişlere karşı çok savunmasızdık ve bu da aracın genel performansını düşürdü."

"Bu küçük avantaj, aracın potansiyelini daha iyi kullanmamıza yardımcı oldu çünkü savunmasızlığımız azaldı ve aracı daha özgürce kullanabildik." dedi.

Mekies, genel olarak bakıldığında, geçen yıla kıyasla güç ünitesi tarafında önemli bir adım attıklarını düşünüyor.

Mekies, "Dyno'dan gelen rakamlarda büyük bir ilerleme gördük. Rakiplerimizi yakalayamayacağımızı biliyorduk ancak 2020'de ne kadar geride olduğumuza bakarsanız, farkı önemli ölçüde azalttık."

"Fark tamamen kapanmadı fakat bunun yeterli olmaması sürpriz olmadı."

"Ancak onların attığı adımların belki de bizimki kadar büyük olmadığını da gördük."

"Hibrit güncellemesini de 2021 sezonundan önce getirmek bizim için önemliydi çünkü farkı kapatmamız gerektiğini biliyorduk. Yeni hibrit ünitesi ile aradaki farkı tekrar azaltmayı başardık. Sıfıra indi mi? Hayır. Şimdi hedef bu olacak.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Ferrari

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