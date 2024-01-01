SF-23'te Ferrari'nin başını ağrıtan sebepler

Geçen sezon öncesinde Ferrari'nin 2022'den ötürü büyük umutları vardı fakat kış testlerinde bu umutların boşa çıkacağı anlaşıldı çünkü Red Bull Racing her zamankinden daha öndeydi.

Red Bull RB19 ile karşılaştırıldığında, Maranello'da üretilen yeni SF23'ün istenilen seviyede olmadığı hemen anlaşıldı..

Cumartesi günleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in pole için mücadele etmesine, Ferrari pilotlarının yedi kez sıralama turlarında en iyi zamanı yapmasına ve hatta İspanyol pilotun Singapur'da kazanmayı başarmasına rağmen SF23, hiçbir zaman takımın beklentilerini karşılamadı.

The Race'ten Mark Hughes'a göre Ferrari ve diğer takımlar, Red Bull'un şasi potansiyelini zamanında fark edemedi. Bu şasi, mükemmel aerodinamik temeli ve orijinal süspansiyonuyla ideal bir kombinasyon oluşturdu.

Maranello merkezli Ferrari, oldukça büyük bir ön uca sahip sidepod konseptini geliştirmeye devam etti çünkü bu konsept 2022'nin ilk yarısında iyi performans sergilemişti. Ancak daha sonra Ferrari, hibrit kısımdaki MGU-H ile ilgili bir sorun nedeniyle güç ünitesinin gücünü düşürmek zorunda kaldı ve bu sorunu sezon içinde çözüme kavuşturmak mümkün değildi.

Bu durum takımı, güç ünitesini tam anlamıyla kullanmaları ve şaside bazı değişiklikler yapmaları halinde, 2023'te -2022 Bakü'de bıraktıkları yerden devam edebilecekleri konusunda- yanılttı.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF-23

Bu da Red Bull'un kış sezonunda gelişim potansiyelini tamamen küçümsemek anlamına geliyordu.

Ferrari'nin şasi konsepti, aracın ön ve orta kısmındaki aerodinamik parçaların, özellikle de ön tekerleklerin arkasında oluşan türbülanslı akışı aktif olarak yönlendirdiği bir temele dayanıyordu. Ancak bu sırada aracın altına yeterince hava yönlendirilmediği ortaya çıktı; bundan ötürü aracın zemin etkisi oluşturulmasından sorumlu olan kenarları ve alt kısmı istenilen ölçüde kontrol etmek mümkün değildi.

Bu nedenle, yüksek hızlarda araç öngörülemez şekilde davranıyordu, arka tarafın davranışı gereksiz yere gergindi ve bu da hızlı virajlarda kendini belli ediyordu. Özellikle yan taraftan esen rüzgarlarda araç çok dengesizdi.

The Race, Ferrari'nin teknik direktörü Enrico Cardile'nin şu sözlerini aktarıyor: "Bu, aerodinamik yapının çalışma özellikleriyle ilgili bir sorundu. Temelde, araç hareket yönünü değiştirdiğinde, her halükarda yere basma gücü kaybı oluşur; bu, ön tekerlekler tarafından oluşturulan türbülans bölgesinin etkisiyle ilgilidir."

"Sorun bu kaybın ne kadar büyük olduğuydu. Rüzgar arttığında daha büyük olurlar. Tüm bunlar sürücülerin güven seviyelerini etkiliyor ve bu da aracın davranışıyla alakalı bir şey."

"2022 şasisi belirli bir konsepte göre inşa edilmişti ve aracın gövde tasarımı, o zaman elde etmeye çalıştığımız şeyin bir sonucuydu. 2023 aracı ise önceki aracın bazı zayıflıklarını ortadan kaldırmaya çalıştığımız, selefinin güncellenmiş versiyonuydu."

"Araç pistte tam olarak amaçladığımız şekilde çalıştı ve hesaplamaların vaat ettiği gibi davrandı. Ancak çok geçmeden, daha ilk sezon öncesi testler sırasında- seçtiğimiz yönün en umut verici yön olmadığını fark ettik."

Geliştirilmiş aerodinamik yapı sayesinde orta hızlı virajlarda şasinin verimliliği arttı ve araç düzlüklerde daha hızlı hale geldi. Fakat bunun 2023'te Red Bull ile eşit şartlarda yarışmak için yeterli olmadığı açıktı.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Cardile sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim aracımızla Red Bull tarzı araçlar arasındaki temel fark, radyatör girişinin altındaki yapının şekli. Bizim farklı bir sidepod tasarımımız var. Daha kalınlar ve yan sidepodun önündeki hava basıncını arttırmak için gövdenin bu kısmını kullanıyoruz. Bu da ön lastiklerin yarattığı türbülansın etkisini daha iyi kontrol etmemizi sağlıyor."

"Bunu yaparken, sidepodun ön yüzeyini şekillendirerek verimliliği artırmaya çalıştık."

SF-23 ilk önemli güncellemelerini Barselona'da aldı. Yan sidepod daha dar ve daha uzun hale geldi. Böylece Ferrari, yanlara yönlendirilen hava akışının aerodinamik yapı genelindeki etkinliğini pozitif yönde arttırmaya çalıştı.

Ancak, araç öngörülemez şekilde davranmaya devam etti. Leclerc bile, hafif arkadan kaymaya meyilli araçları sevmesine rağmen, hızlı virajları istediği gibi dönemediğini hissetti.

İtalyan ekip aracı geliştirmeye devam etti, ancak davranışı pistten piste değişme eğilimindeydi. Sıralama turlarında SF-23 oldukça hızlıydı fakat lastikleri istedikleri şekilde kullanamadıkları için yarışlarda Mercedes'e bile geçildiler.

Ferrari, şasinin özelliklerini incelemeye ve aracın bazı zayıflıklarını ortadan kaldırmayı sürdürdü. Sainz SF-23'ün ayarlarında bazı değişiklikler yapmak istedi ve bu da aracın öngörülemezliğini biraz azalttı. Bu sayede Monza ve Singapur'da pole pozisyonunu aldı ve zorlu cadde pistinde galibiyete uzandı.

Ferrari, Suzuka'da 2023'teki son güncellemesini hazırladı - aracın yeni, daha etkili bir tabanı vardı. Bu da aracın sorunlarının kısmen ortadan kalkmasını sağladı. Leclerc direksiyonun arkasında eski güvenini yakaladı ve sonunda Las Vegas'ta pole pozisyonunu aldı. Yarışta da ikinci oldu.

Ferrari sonuç olarak yıl boyunca hatalar yapsa da, 2023'teki sonuçlarını etkileyen ana faktör, şasideki problemlerdi.

Ancak Cardile 2024'ün farklı olacağının sözünü veriyor: "Gelecek yıl yeni bir sayfa açacağız."