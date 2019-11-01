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Formula 1 / Son dakika

Sezonundan memnun olan Leclerc, Austin'de güçlü olmayı bekliyor

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Sezonundan memnun olan Leclerc, Austin'de güçlü olmayı bekliyor
Ekleyen:
, Editör
1 Kas 2019 14:35

Charles Leclerc, bu yıl şimdiye kadar kaydettiği gelişimden memnun olduğunu ve Austin'de güçlü olmayı beklediğini söyledi.

Charles Leclerc ilk beş yarışta sadece bir podyum almasına rağmen sonrasında büyük bir çıkış yakaladı ve peş peşe iyi sonuçlar elde etti.

Son altı yarıştan beşine pole pozisyonundan başlayan Leclerc, bu yıl şimdiye kadar elde ettiği sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

"Sezonumdan memnunum. Her şeyden önce ilerleme kaydetmeye çalıştım ve sezon başına kıyasla büyük bir adım attım. En önemlisi bu. Çok sayıda pole pozisyonu kazandım ancak birkaçını zafere dönüştürdük. Bunun üzerinde çalışmalıyız. Son dönemde yarışlarda daha iyi performans göstermeye başladım. Aynı ruhla devam etmemiz gerekiyor."

"Çok fazla şey öğrendim. İlk dört ya da beş yarıştan sonra, sezon sonunda bu durumda olacağımı düşünmezdim. Özellikle sezon başında sıralama turları üzerinde çalıştım. Sonra bir şeyleri değiştirdim ve Fransa'dan bu yana her şey daha iyi gitti. Sezonumdan memnunum."

Leclerc'in bu yılki sonuçları:

  Sezon Yarış Takım             Grid Yarış  
  2019 Avustralya Ferrari             5 5  
  2019 Bahreyn Ferrari             1 3  
  2019 Çin Ferrari             4 5  
  2019 Azerbaycan Ferrari             8 5  
  2019 İspanya Ferrari             5 5  
  2019 Monako Ferrari             15 Yd  
  2019 Kanada Ferrari             3 3  
  2019 Fransa Ferrari             3 3  
  2019 Avusturya Ferrari             1 2  
  2019 Britanya Ferrari             3 3  
  2019 Almanya Ferrari             10 Yd  
  2019 Macaristan Ferrari             4 4  
  2019 Belçika Ferrari             1 1  
  2019 İtalya Ferrari             1 1  
  2019 Singapur Ferrari             1 2  
  2019 Rusya Ferrari             1 3  
  2019 Japonya Ferrari             2 6  
  2019 Meksika Ferrari             1 4  
                         

"Mercedes çok hızlı bir araca sahip. İlk yarıştan Austin'e kadar Mercedes, özellikle Lewis çok tutarlı şekilde sürdü."

"Bu hafta sonu neler olacağını söylemek zor. Yaz tatilinden sonra hep güçlü olduk. Bu pistte çok uzun düzlükler var, yani hızlı olmalıyız. Ama bunu cumartesi ve pazar günü göreceğiz. Başarılı bir hafta sonu bekleyebiliriz."

"Hava soğuk olacak. Aslına bakarsak, Barcelona'daki kış testlerinde çok hızlıydık. Yine de o günden bu yana çok vakit geçti. Ama bizim için hava herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Soğuk hava şartlarında herhangi bir sorun çıkarsa, bunu herkes yaşayacak. Biz de adapte olmaya çalışacağız."

"Son yarışta yaptığım şeylerden tamamen memnun değilim. Gelişebileceğim çok şey var. Meksika'da çok fazla şeyi anladım. Dışarıdan anlamak zor ama yarışta sürüş tarzımda bir şeyler denedim ve burada ne yapacağımı biliyorum. Pek çok yarışta şanslı değildik. Elbette Sochi'de kazanabilirdim ancak sanal güvenlik aracı bizi etkiledi. Pozisyonumu bu yüzden kaybettim. Birkaç fırsatı teptik, ama göründüğü kadar kötü değil."

"Her alanda gelişmeye çalışıyoruz. Lastiklerin çok fazla aşındığı pistlerde Mercedes lastikleri daha uzun süre hayatta tutmayı başarabiliyor. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama sürüş tarzı da çok önemli. Bunun üzerinde çalışıyorum ve sonuçlarını alacağımdan eminim."

"Stratejik problemler olabiliyor ancak bu öğrenme sürecinin bir parçası. Bu tarz hataları önlemek için mümkün olan en kısa sürede çalışmalıyım. Ben de yardımcı olabilirim ve daha fazlasını yapabilirim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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