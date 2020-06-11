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Formula 1 / Son dakika

Sezonun son Sanal F1 yarışına beş F1 pilotu katılacak

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Sezonun son Sanal F1 yarışına beş F1 pilotu katılacak
Ekleyen:
, Editör
11 Haz 2020 10:28

Valtteri Bottas'ın da dahil olduğu beş pilot, sezonun son sanal F1 yarışı olan Kanada yarışında yer alacaklar.

2020 Formula 1 sezonunun başlamasına yaklaşık 3 hafta kala, koronavirüs arası nedeniyle başlatılan Sanal Formula 1 yarış serisi de sona erecek.

Sezonun son sanal yarışı bu pazar günü Kanada'daki Gilles Villeneuve pistinde yapılacak ve sürücüler yarışa yine F1 2019 platformundan katılacaklar.

Açıklanan sürücüler arasında Monako'daki Sanal Formula 1 yarışına katılan Mercedes pilotu Valtteri Bottas da yer alıyor. Fin pilota ek olarak şampiyona lideri George Russell, Red Bull pilotu Alex Albon, ilk sürüşünü Azerbaycan'da yapan Pierre Gasly ve tüm sanal yarışlarda yer alan Nicholas Latifi yer alacak.

Charles Leclerc ve Antonio Giovinazzi, bu hafta yapılacak olan sanal yarışta yer almayacaklar.

Guanyu Zhou, Renault'nun direksiyona geçen isim olacak. David Schumacher ise Racing Point'e dönecek. Haas'ta Pietro Fittipaldi ile Louis Deletraz ikilisi yarışacak. Ferrari'de ise Calum Ilott yarışacak.

Biffy Clyro grubunun bir üyesi olan Simon Neil, bu haftaki yarışta AlphaTauri sürücüsü Gasly'nin takım arkadaşı olacak. İsveçli kayakçı Jon Olsson ise Red Bull'un direksiyona geçecek.

Sezonun son sanal Grand Prix'sini Pazar günü 20:00'den itibaren F1'in resmi YouTube hesabından takip edebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Editör Kemal Şengül

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