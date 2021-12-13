Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak! Sonraki / Horner: "Verstappen'in şampiyonluğu, formunda olan Hamilton'ı yendiği için 'daha değerli'"
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Sezon sonu lastik testine katılacak sürücüler belli oldu, Hamilton katılmıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1, salı günü başlayacak olan 2022 F1 lastik testine katılacak sürücüleri açıkladı. Mercedes'te iki gün de George Russell sürüş yapacak.

Sezon sonu lastik testine katılacak sürücüler belli oldu, Hamilton katılmıyor

Formula 1'de sezonun son lastik testi, salı günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek ve genç sürücü testi ile paralel yapılacak.

Sezon sonu genç sürücü testinde genç pilotlar, 2021 F1 araçlarını sürecek. Lastik testinde ise önceki F1 sezonlarında kullanılan ve 18 inç lastiklere göre ayarlanmış test araçları kullanılacak.

Çaylak testi salı günü, çaylak testi ise salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Lastik testine katılacak sürücüler, bugün itibariyle belli olmuş durumda. Williams, 18 inç lastikleri test edebileceği bir araca sahip olmadığı için, testte yer alamayacak.

Mercedes, 18 inç lastikleri hem salı hem de çarşamba günü George Russell ile test edecek. Lewis Hamilton ise Şövalyelik Unvanı alacağı için testte yer almayacak.

Red Bull'da, Max Verstappen salı günü piste çıkarken, çarşamba günü Sergio Perez piste çıkacak. Verstappen böylelikle "şampiyon" unvanıyla ilk kez piste çıkmış olacak. McLaren'da salı günü Daniel Ricciardo sürüş yaparken, çarşamba günü Lando Norris direksiyona geçecek.

Aston Martin'de salı günü Lance Stroll, çarşamba günü Sebastian Vettel sürüş yaparken, Alpine'de ilk gün Esteban Ocon, ikinci gün ise Fernando Alonso sürüş yapacak.

Ferrari, diğer ekiplere göre farklı bir yaklaşım seçti. Takım, testin ilk gününde Charles Leclerc ve Antonio Fuoco'ya yarımşar gün sürüş yapma fırsatı verecek. Fuoco, simülatörde çalıştığı için, pist üstü ve simülatör arasındaki korelasyonu sağlamak amacıyla piste çıkacak.

Carlos Sainz ise çarşamba günü, tüm gün sürüş yapacak.

Alfa Romeo'da takımın yeni pilotları pistte olacak. Salı günü Valtteri Bottas, çarşamba günü ise Guanyu Zhou sürüş yapacak.

AlphaTauri'de ilk gün Yuki Tsunoda, ikinci gün Pierre Gasly sürüş yapacak.

Haas'ta ilk gün Mick Schumacher sürüş yaparken, ikinci gün COVID-19 testi pozitif çıkan Nikita Mazepin'in yerini Pietro Fittipaldi alacak.

Sürücüler testte, Pirelli'nin gelecek yıl kullanmayı planladığı tüm lastikleri (C1, C2, C3, C4 ve C5) kullanacak.

Lastik testi sürücü kadroları:

Takım Salı Çarşamba
Mercedes United Kingdom G. Russell United Kingdom G. Russell
Red Bull Netherlands M. Verstappen Mexico S. Pérez
McLaren Australia D. Ricciardo United Kingdom L. Norris
Aston Martin Canada L. Stroll Germany S. Vettel
Alpine France E. Ocon Spain F. Alonso
Ferrari Monaco C. Leclerc / Italy A. Fuoco Spain C. Sainz
AlphaTauri Japan Y. Tsunoda France P. Gasly
Alfa Romeo Finland V. Bottas China G. Zhou
Haas Germany M. Schumacher Brazil P. Fittipaldi

Genç sürücü testi sürücü kadroları:

Takım Çaylak Testi (Salı)
Mercedes Netherlands N. De Vries
Red Bull Estonia J. Vips
McLaren Mexico P. O'Ward
Aston Martin United Kingdom N. Yelloly
Alpine Australia O. Piastri
Ferrari Italy A. Fuoco / Russian Federation R. Shwartzman
AlphaTauri New Zealand L. Lawson
Alfa Romeo China G. Zhou
Williams United States L. Sargeant
Haas Russian Federation R. Shwartzman / Brazil P. Fittipaldi
paylaşım
yorumlar
Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak!
Önceki haber

Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak!
Sonraki haber

Horner: "Verstappen'in şampiyonluğu, formunda olan Hamilton'ı yendiği için 'daha değerli'"

Horner: "Verstappen'in şampiyonluğu, formunda olan Hamilton'ı yendiği için 'daha değerli'"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Giovinazzi: "F1'den mutlu ayrılıyorum fakat geri dönmeye çalışacağım" Abu Dabi GP
Formula 1

Giovinazzi: "F1'den mutlu ayrılıyorum fakat geri dönmeye çalışacağım"

Hamilton, Mercedes'ten protestoyu geri çekmesini mi istedi? Abu Dabi GP
Formula 1

Hamilton, Mercedes'ten protestoyu geri çekmesini mi istedi?

Raikkonen: "Formula 1'le ilgili anılarım, sonsuza dek benimle kalacak" Abu Dabi GP
Formula 1

Raikkonen: "Formula 1'le ilgili anılarım, sonsuza dek benimle kalacak"

Son Haberler

Latifi: “Niyetim F1 şampiyonluk mücadelesini etkilemek değildi”
Formula 1 Formula 1

Latifi: “Niyetim F1 şampiyonluk mücadelesini etkilemek değildi”

Horner: "Verstappen'in şampiyonluğu, formunda olan Hamilton'ı yendiği için 'daha değerli'"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in şampiyonluğu, formunda olan Hamilton'ı yendiği için 'daha değerli'"

Sezon sonu lastik testine katılacak sürücüler belli oldu, Hamilton katılmıyor
Formula 1 Formula 1

Sezon sonu lastik testine katılacak sürücüler belli oldu, Hamilton katılmıyor

Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak!
Formula 1 Formula 1

Verstappen, 2022 F1 sezonunda 1 numara ile yarışacak!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.