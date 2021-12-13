Sezon sonu lastik testine katılacak sürücüler belli oldu, Hamilton katılmıyor

Formula 1'de sezonun son lastik testi, salı günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek ve genç sürücü testi ile paralel yapılacak.

Sezon sonu genç sürücü testinde genç pilotlar, 2021 F1 araçlarını sürecek. Lastik testinde ise önceki F1 sezonlarında kullanılan ve 18 inç lastiklere göre ayarlanmış test araçları kullanılacak.

Çaylak testi salı günü, çaylak testi ise salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Lastik testine katılacak sürücüler, bugün itibariyle belli olmuş durumda. Williams, 18 inç lastikleri test edebileceği bir araca sahip olmadığı için, testte yer alamayacak.

Mercedes, 18 inç lastikleri hem salı hem de çarşamba günü George Russell ile test edecek. Lewis Hamilton ise Şövalyelik Unvanı alacağı için testte yer almayacak.

Red Bull'da, Max Verstappen salı günü piste çıkarken, çarşamba günü Sergio Perez piste çıkacak. Verstappen böylelikle "şampiyon" unvanıyla ilk kez piste çıkmış olacak. McLaren'da salı günü Daniel Ricciardo sürüş yaparken, çarşamba günü Lando Norris direksiyona geçecek.

Aston Martin'de salı günü Lance Stroll, çarşamba günü Sebastian Vettel sürüş yaparken, Alpine'de ilk gün Esteban Ocon, ikinci gün ise Fernando Alonso sürüş yapacak.

Ferrari, diğer ekiplere göre farklı bir yaklaşım seçti. Takım, testin ilk gününde Charles Leclerc ve Antonio Fuoco'ya yarımşar gün sürüş yapma fırsatı verecek. Fuoco, simülatörde çalıştığı için, pist üstü ve simülatör arasındaki korelasyonu sağlamak amacıyla piste çıkacak.

Carlos Sainz ise çarşamba günü, tüm gün sürüş yapacak.

Alfa Romeo'da takımın yeni pilotları pistte olacak. Salı günü Valtteri Bottas, çarşamba günü ise Guanyu Zhou sürüş yapacak.

AlphaTauri'de ilk gün Yuki Tsunoda, ikinci gün Pierre Gasly sürüş yapacak.

Haas'ta ilk gün Mick Schumacher sürüş yaparken, ikinci gün COVID-19 testi pozitif çıkan Nikita Mazepin'in yerini Pietro Fittipaldi alacak.

Sürücüler testte, Pirelli'nin gelecek yıl kullanmayı planladığı tüm lastikleri (C1, C2, C3, C4 ve C5) kullanacak.

Lastik testi sürücü kadroları:

Takım Salı Çarşamba Mercedes G. Russell G. Russell Red Bull M. Verstappen S. Pérez McLaren D. Ricciardo L. Norris Aston Martin L. Stroll S. Vettel Alpine E. Ocon F. Alonso Ferrari C. Leclerc / A. Fuoco C. Sainz AlphaTauri Y. Tsunoda P. Gasly Alfa Romeo V. Bottas G. Zhou Haas M. Schumacher P. Fittipaldi

Genç sürücü testi sürücü kadroları:

Takım Çaylak Testi (Salı) Mercedes N. De Vries Red Bull J. Vips McLaren P. O'Ward Aston Martin N. Yelloly Alpine O. Piastri Ferrari A. Fuoco / R. Shwartzman AlphaTauri L. Lawson Alfa Romeo G. Zhou Williams L. Sargeant Haas R. Shwartzman / P. Fittipaldi