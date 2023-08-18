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Sezonun ilk yarısında en çok Perez günün pilotu seçilmiş

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2023 Formula 1 sezonunun ilk yarısında en çok günün pilotu seçilen pilot oldu.

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Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

2016'dan bu yana taraftarlar, F1'in resmi internet sitesinde yapılan bir ankete katılarak her yarışın sonuçlarına bağlı olarak "günün pilotunu" seçiyorlar.

Sezonun ilk yarısındaki 12 yarışta toplamda 14 sürücü bu oylamada ilk beşe girdi ve bunlardan yedisi günün sürücüsü seçildi.

En çok günün pilotu seçilen isimler Perez ve Verstappen olurken, anket başına ortalama oyda Perez en tepede yer aldı.

Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Lance Stroll ve Daniel Ricciardo/Nyck de Vries hiç ilk beşe giremedi.

Günün pilotu oylama sonuçları:

Pilot Günün pilotu İlk beş Yarış başına ortalama oy
Perez 3 9 13.32
Verstappen 3 11 11.28
Alonso 1 7 10.70
Hamilton 1 9 8.74
Norris 2 4 8.33
Leclerc   7 4.91
Sainz   2 2.62
Albon 1 1 2.39
Russell   3 2.30
Ocon 1 1 1.96
Gasly   2 1.40
Tsunoda   1 1.22
Piastri   1 0.90
*Veriler F1News'e aittir.
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