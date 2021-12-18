Sezon sonu F1 takım patronları anketinde en iyi pilot Verstappen seçildi!
Max Verstappen, bu yıl ortaya koyduğu performansın ardından en iyi sürücü olarak seçildi ve bu alanda Lewis Hamilton'ı geride bırakmış oldu.
Max Verstappen ve Lewis Hamilton, son yıllarda en iyi sürücü anketinde zaten zirvede yer alıyorlardı ve 2016'dan bu yana hep 1-2 şeklindelerdi. Fakat Verstappen, şampiyonluğa ulaştığı 2021 sezonunda, geride kalan yıllarda ilk kez Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yükseldi.
Autosport tarafından düzenlenen ve bir gelenek haline gelen bu oylamada, Formula 1 takım patronlarının her birinden yılın en iyi 10 sürücüsünü seçmeleri istendi. Oylamada bireysel seçimler gizli tutuluyor, böylece takım patronları dürüstlük içerisinde cevap verebiliyorlar. Bu seçimde, Formula 1'in puan sistemi kullanılıyor yani en iyi pilota 25 puan verilirken, ilk ona giren diğer isimlere sırasıyla 18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklinde puan veriliyor.
Verstappen, takım patronları tarafından yapılan seçimler sonrası 188 puan aldı ve 174 puan toplayan Hamilton'ı 14 puanla geçerek, 2021 sezonunun en iyisi seçildi. Bu da 2015'te bu listeye girmesinden bu yana ilk kez birinci olduğu anlamına geliyor.
McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris, kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldığı ve etkileyici bir performans sergilediği 2021 sezonunun üçüncü en iyi sürücüsü seçildi. Norris, geçen yıl yedinci en iyi sürücü seçilmişti. Ferrari'de Carlos Sainz, İtalyan ekiple ilk yılında gösterdiği performansla yılın dördüncü en iyi sürücüsü seçildi.
İki yıl aradan sonra spora dönen ve yine kendisine hayran bırakan Fernando Alonso, beşinci sırada yer aldı.
2020 sezonunda dördüncü en iyi sürücü seçilen Daniel Ricciardo ile beşinci en iyi sürücü seçilen Sergio Perez ilk onun dışında kaldılar. Aynı şekilde Sebastian Vettel de ilk onda yer almadı.
Oylamaya Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull), Andreas Seidl (McLaren), Laurent Rossi (Alpine), Otmar Szafnauer (Aston Martin), Fred Vasseur (Alfa Romeo), Franz Tost ( AlphaTauri), Jost Capito (Williams) ve Gunther Steiner (Haas) katıldı. Ferrari ise oylamaya katılmayan tek taraf oldu.
Böylelikle Verstappen, alınabilecek 225 puandan 188'ini almış oldu.
F1 takım patronları oylamasına göre en iyi 10 sürücü:
|Poz.
|Pilot
|Puan
|Önceki yıla kıyasla
|1
|Max Verstappen
|188
|1 Sıra yükseldi
|2
|Lewis Hamilton
|174
|1 Sıra geriledi
|3
|Lando Norris
|100
|4 Sıra yükseldi
|4
|Carlos Sainz Jr
|70
|3 Sıra yükseldi
|5
|Fernando Alonso
|63
|Listeye yeni girdi
|6
|Charles Leclerc
|58
|3 Sıra geriledi
|7
|Pierre Gasly
|56
|3 Sıra yükseldi
|8
|George Russell
|44
|2 Sıra geriledi
|9
|Valtteri Bottas
|43
|Yeri değişmedi
|10
|Esteban Ocon
|41
|Listeye yeni girdi
Önceki iki yıla dair sonuçlar:
2020
1 Hamilton
2 Verstappen
3 Leclerc
4 Ricciardo
5 Perez
6 Russell
7 Norris
8 Sainz
9 Bottas
10 Gasly
2019
1 Hamilton
2 Verstappen
3 Leclerc
4 Bottas
5 Vettel
6 Albon
7 Sainz
8 Ricciardo
9 Russell
10 Norris