Sezon sonu F1 takım patronları anketinde en iyi pilot Verstappen seçildi!

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, son yıllarda en iyi sürücü anketinde zaten zirvede yer alıyorlardı ve 2016'dan bu yana hep 1-2 şeklindelerdi. Fakat Verstappen, şampiyonluğa ulaştığı 2021 sezonunda, geride kalan yıllarda ilk kez Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yükseldi.

Autosport tarafından düzenlenen ve bir gelenek haline gelen bu oylamada, Formula 1 takım patronlarının her birinden yılın en iyi 10 sürücüsünü seçmeleri istendi. Oylamada bireysel seçimler gizli tutuluyor, böylece takım patronları dürüstlük içerisinde cevap verebiliyorlar. Bu seçimde, Formula 1'in puan sistemi kullanılıyor yani en iyi pilota 25 puan verilirken, ilk ona giren diğer isimlere sırasıyla 18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklinde puan veriliyor.

Verstappen, takım patronları tarafından yapılan seçimler sonrası 188 puan aldı ve 174 puan toplayan Hamilton'ı 14 puanla geçerek, 2021 sezonunun en iyisi seçildi. Bu da 2015'te bu listeye girmesinden bu yana ilk kez birinci olduğu anlamına geliyor.

McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris, kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldığı ve etkileyici bir performans sergilediği 2021 sezonunun üçüncü en iyi sürücüsü seçildi. Norris, geçen yıl yedinci en iyi sürücü seçilmişti. Ferrari'de Carlos Sainz, İtalyan ekiple ilk yılında gösterdiği performansla yılın dördüncü en iyi sürücüsü seçildi.

İki yıl aradan sonra spora dönen ve yine kendisine hayran bırakan Fernando Alonso, beşinci sırada yer aldı.

2020 sezonunda dördüncü en iyi sürücü seçilen Daniel Ricciardo ile beşinci en iyi sürücü seçilen Sergio Perez ilk onun dışında kaldılar. Aynı şekilde Sebastian Vettel de ilk onda yer almadı.

Oylamaya Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull), Andreas Seidl (McLaren), Laurent Rossi (Alpine), Otmar Szafnauer (Aston Martin), Fred Vasseur (Alfa Romeo), Franz Tost ( AlphaTauri), Jost Capito (Williams) ve Gunther Steiner (Haas) katıldı. Ferrari ise oylamaya katılmayan tek taraf oldu.

Böylelikle Verstappen, alınabilecek 225 puandan 188'ini almış oldu.

F1 takım patronları oylamasına göre en iyi 10 sürücü:

Poz. Pilot Puan Önceki yıla kıyasla 1 Max Verstappen 188 1 Sıra yükseldi 2 Lewis Hamilton 174 1 Sıra geriledi 3 Lando Norris 100 4 Sıra yükseldi 4 Carlos Sainz Jr 70 3 Sıra yükseldi 5 Fernando Alonso 63 Listeye yeni girdi 6 Charles Leclerc 58 3 Sıra geriledi 7 Pierre Gasly 56 3 Sıra yükseldi 8 George Russell 44 2 Sıra geriledi 9 Valtteri Bottas 43 Yeri değişmedi 10 Esteban Ocon 41 Listeye yeni girdi

Önceki iki yıla dair sonuçlar:

2020

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Leclerc

4 Ricciardo

5 Perez

6 Russell

7 Norris

8 Sainz

9 Bottas

10 Gasly

2019

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Leclerc

4 Bottas

5 Vettel

6 Albon

7 Sainz

8 Ricciardo

9 Russell

10 Norris