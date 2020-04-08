"Sezon İngiltere'de başlamalı"

Formula 1, 22 yarışlık 2020 sezonunun ilk dokuz yarışını koronavirüs nedeniyle ya iptal etti ya da erteledi.

Şimdi sezonun Fransa GP ile başlaması planlanıyor ancak Fransa'da da koronavirüsle ilgili ciddi tedbirler var. Bundan ötürü yarışın gerçekleşmesi beklenmiyor.

İlk yarış için genellikle Avusturya ve İngiltere seçenekleri öne çıkıyor. Çünkü Avusturya'da önlemler giderek azalmaya başladı. İngiltere'de ise 10 takımın 7'sinin fabrikası var.

Hollandalı yorumcu Olav Mol, bundan ötürü sezonun İngiltere'de başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Mol, F1 Aan Tafel'de şöyle dedi: "Şu noktada 15 yarış yapmak kesinlikle mümkün."

“Temelde 15 yarış olması umuluyor, ancak devam eden kriz ve askıya alınmış bilet satışları göz önüne alındığında, en azından iddialı bir hedef."

"Ayrıca, programla ilgili planlama yapması ve lojistik sorunları çözmesi gereken takımlar üzerinde baskı oluşturur."

“Cuma akşamı FOM'a bir mail gönderdim."

“Martin Brundle ile büyük ölçüde aynı fikirdeyim; sanırım Silverstone'da başlamalıyız. Takımların çoğu zaten orada, böylece seyahati sınırlamış oluruz."

"Sonrasında takvimin geri kalanı hakkında da aynı şekilde lojistiği düşünmelisiniz. Bu yüzden sonrasında Hollanda'ya gidip, ardından Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Macaristan ve Avusturya ile sezonu bitirebilirsiniz."

"Kurallar, bir şampiyona olabilmesi için en az sekiz yarış olması gerektiğini ortaya koyuyor."

“Bu şekilde, mümkün olduğunca tüm dünyayı dolaşmak zorunda kalmadan takvimi uzatabilirsiniz."