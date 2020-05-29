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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Seyircisiz yarış isteyen Avusturya, F1 kararını pazartesi açıklayacak

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Seyircisiz yarış isteyen Avusturya, F1 kararını pazartesi açıklayacak
Ekleyen:
, Editör
29 May 2020 06:13

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, 2020 Avusturya GP ile ilgili kararı 1 Haziran'da vereceklerini açıkladı.

Avusturya GP organizatörleri, Mayıs ayı ortasında yarışla ilgili planlarını Avusturya hükümetine  sunmuştu.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, yarış hakkındaki son kararlarını 1 Haziran Pazartesi günü vereceklerini açıkladı.

Anshober, “Avusturya Grand Prix'si ile ilgili planının değerlendirilmesi sürecini tamamladık."

"Uzmanlarımız tüm belgeleri çok dikkatli bir şekilde inceledi, çünkü alacağımız karar herkes için bir sinyal niteliği taşıyacak. Bu yüzden önemli bir karar alınması gerekiyor."

"Sanırım tatilden hemen sonra -1 Haziran'da- sonuçları hazırlayacağız ve bir karar açıklayabileceğiz." dedi.

Helmut Marko, yarışın seyircili bile yapılabileceğini söylüyordu. Fakat bu düşünce kabul görmedi.

Avusturya Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, “Yarış seyirci olmadan yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın, şu noktada bu tür büyük ölçekli etkinliklerin seyircili şekilde yapılmasını tartışacağını bile sanmıyorum."

"Bireysel gruplar için herhangi bir ayrıcalık olmayacak. Organizatörler tüm kısıtlamalara uymak zorundalar. Yarış için belirleyici faktör, giriş ve çıkış kuralları olacak." dedi.

Kogler, yarışın yapılmasının önünde herhangi bir engel de görmüyor.

"Özellikle giriş ve çıkışla ilgili aldığımız tüm bu önlemler takip edilirse, o zaman bizim açımızdan yarışın yapılmasının önünde hiçbir engel olmaz."

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Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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