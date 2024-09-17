Sergio Perez'in babası "evinde baygın bulundu" ve hastaneye kaldırıldı
Sergio Perez'in babasının Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Antonio Perez Garibay, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate victory
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Sergio Perez'in babası Antonio'nun Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Grand Prix hafta sonlarında düzenli olarak oğlunu izlerken görülen 65 yaşındaki baba, Bakü'deki yarış için Meksika'da kaldı.
Meksika'da yayın yapan El Heraldo'ya göre Antonio evinin banyosunda baygın halde bulundu ve hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Antonio Perez’in Miyokard enfarktüsü ya da kalp krizinden önce meydana gelebilen bir ön enfarktüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Olay, Perez'in Bakü'de podyuma çıkmak için mücadele ederken Carlos Sainz ile son turda çarpışmasının hemen ardından meydana geldi.
Perez Sr'nin halkla ilişkiler departmanı ilk olarak Perez'in evinde baygın halde bulunduğunu ve derhal acil servisin çağrıldığını bildirdi. Antonio Perez Mexico City'deki bir hastaneye kaldırıldı ve burada tıbbi gözlem altında tutulmaya devam ediyor ve durumu stabil.
Perez Sr'nin menajeri Esmeralda Mendoza o zamandan beri Instagram sayfası aracılığıyla bir güncelleme paylaştı. Durumunun stabil olduğunu söyleyen Mendoza, şimdilik yoğun bakımda kalması gerektiğini vurguladı. “Bu anlarda gösterdiğiniz sevgi, destek ve dayanışma için herkese teşekkür ederiz” diye yazdı.
Sergio Perez'in babasının oğlunun Formula 1 yarışını Meksika'daki evinde izlediği bildirildi. Red Bull Racing sürücüsü, Sainz ile çarpışana kadar podyum için her iki Ferrari sürücüsüyle de yarışarak güçlü bir hafta sonu geçiriyordu. Her iki sürücü de duvara çarparak yarış dışı kaldı. Neyse ki her ikisi de kazanın ardından araçlarından yara almadan çıkmayı başardı.
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