Sergio Perez'in 2024'teki Red Bull koltuğuna ne olacak?

Takım arkadaşı Max Verstappen'in üçüncü şampiyonluğuna giden yoldaki hakimiyetinin ardından çok önemli bir sezona girecek olan Sergio Perez'in Red Bull'daki konumu hakkında büyük bir bekleyiş var.

Perez'in 2022'de iki yıllık bir sözleşme uzatması imzaladığı ve halihazırda elinde bir kontrat olduğu biliniyor. Ancak Perez, 2024'ten sonra serbest bir sürücü olacak ve pistteki performansı takımdaki geleceği açısından kilit bir faktör niteliği taşıyacak.

Başta Daniel Ricciardo olmak üzere Liam Lawson ve Alex Albon'un isimleri Perez'in olası alternatifleri listesinde yer alıyor. Neden mi? Ricciardo'nun, kardeş takım Visa Cash App RB'de yarıştığını düşünürsek, Red Bull'da her an kolaylıkla sürücü pozisyonuna geçebilir.

Geçtiğimiz günlerde Helmut Marko, Ricciardo'nun uzun vadeli kontratından ötürü Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini alamayacağını açıklamıştı. Neticede Red Bull, Avustralyalı pilot üzerindeki üstünlüğünü kanıtlamaya oldukça niyetli.

Peki Ricciardo Red Bull için doğru bir tercih mi? Kendisini Formula 1'e taşıyan organizasyondan ayrıldıktan sonra kariyeri inişli çıkışlı bir süreç geçirdi. Biz de bu durumu biraz inceledik.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Red Bull Racing ve Jonathan Wheatley, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Aileye katılmak:

Kariyerine Red Bull'un özgün renklerini giyerek genç formula liginde başlayan Ricciardo, kendisine HRT'ye transfer olma fırsatı sunulduğu 2011 yılına kadar uzun süre Red Bull ailesinin parçası oldu.

Başarısız bir takımla yola çıkmak ve beklenenden daha iyi bir sonuçla herkesi şaşırtmak, fark edilmeye çalışmayan her yıldız adayı için klasik bir yöntemdir. Avustralya'lı sürücü 2012'de Toro Rosso ile çıkış yaptıktan sonra Mark Webber'in emekliliğinin ardından 2014'te Red Bull'a dramatik bir geçiş yaptı.

Cesur sollamalarıyla tanınan Ricciardo, Red Bull'da yedi yarış kazandı. Ancak Renault'nun V6 hibriti kendisinden daha üstün olan Mercedes'le boy ölçüşemeyince şampiyonluk şansı suya düştü. Bunun yanı sıra bir başka önemli faktör daha vardı: Verstappen'in yükselişi.

Hollandalı 2016'da takım arkadaşı oldu ve Avustralyalı için adeta bir baş ağrısı oldu. Red Bull, Hollandalının F1'deki yükselişini hızlandırarak ona uzun vadeli yatırım yapıyordu ve her ikisi de takım içinde en iyi sürücü olmak için yarışırken ikili arasındaki gerilim giderek arttı.

Daniel Ricciardo 2018'in sonunda pes etti ve tam da Red Bull'un Honda gücüne geçmeyi tercih ettiği sırada Renault'ya katılmak üzere ayrıldı.

Ricciardo iki sezon boyunca Fransız fabrika takımının bir üyesiydi ve zaman zaman üçüncü olsa da Renault ilk üçe giremediği için çoğunlukla orta sıralarda yer aldı. 2021'de Ricciardo'nun McLaren ile ortaklığı umut verici bir seçenek gibi görünse de bir başka zorlu seçenek olduğu ortaya çıktı.

O yıl Ricciardo, İtalya Grand Prix'sinde yeniden kazanma şansını yakaladıktan sonra " Bıraktığımı düşünenler için söylüyorum, ben hiç bırakmadım" dedi. Ricciardo'nun McLaren'deki kariyerinin tartışmalarla gölgelendiği tek olay, takım telsizinden "Bir süreliğine kenara çekildim" dediği andı.

Araca uyum sağlayamayınca yarışlara bir yıl ara verdi ve takım 2022'nin sonunda sürücüsüyle yollarını ayırmaya karar verdi.

Ancak Ricciardo, 2023'ün yarısında AlphaTauri'de Nyck de Vries'in koltuğuna geçerek Red Bull kariyerine kaldığı yerden devam etti.

Daniel Ricciardo, Racing Bulls Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Gerçek bir geri dönüş:

Zandvoort'ta elinin kırılması, Ricciardo'nun uzun süren iyileşme süreci nedeniyle beş yarışı kenardan izlemek zorunda kalmasına neden oldu.

Meksika'da dördüncü sırayı alıp yedinci bitirdiğinde eski performansının izleri ortaya çıktı. Ricciardo'nun büyük ölçüde güncellenen AT04'te kendini geliştirmeyi başarması gayet yerindeydi, ancak bu onun tekrar en üst koltuğa layık olduğunu kanıtlamaya yetecek mi?

Avustralyalı pilot hâlâ galibiyetler için yarışabilecek potansiyelde bir sürücü, ancak çoğu zaman istikrarlı olmadığı da bir gerçek.

Red Bull'un Verstappen'i desteklemek için aradığı şey de tam olarak bu: süreklilik. Pierre Gasly ve Albon istikrarlı bir şekilde kusursuz ikinci pilot olmayı başaramadılar ve Perez bu yıl Sürücüler Şampiyonasında tarihi bir ikinciliğe ancak ulaşabildi.

Bununla birlikte, eski takımına yeniden katılmasının doğru olacağına dair birkaç sebep daha var. Verstappen'i iyi tanıyor ve takımın çalışma şeklini dışarıdan birinin anlayacağından daha iyi anlıyor. Ayrıca Marko ve Takım Müdürü Christian Horner'ın desteğine de fazlasıyla sahip.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo hâlâ üst düzey bir sürücü mü?

Bunun da ötesinde, Ricciardo Red Bull'daki kariyerini yeniden canlandırıyor gibi görünüyor. Ricciardo röportajlarında kendini yeniden evinde hissettiğini ve gülümsemelerinin geri geldiğini söyledi. Eğer Visa Cash App RB Avustralyalıya uygun bir roket yapmışsa, o zaman konunun hızla Red Bull hedeflerine yönelmesini bekleyebilirsiniz.

Peki Ricciardo hala üst düzey bir sürücü sayılabilir mi? Geçtiğimiz yıl podyum gören Norris, Russell, Oscar Piastri, Charles Leclerc ve Carlos Sainz arasında tartışmasız daha fazla nitelik göstermiş olanlar var.

Red Bull'un Perez'in yerine kendi kriterlerine uygun başka seçenekleri var mı? Hayır.

Sainz, Red Bull'daki geçmişi nedeniyle bir seçenek gibi görünmüyor ve Lawson için de muhtemelen çok erken.

Red Bull 2025'te yine Ricciardo'yu seçebilir. Pistte başarılı olup olamayacağı ve Perez'in Verstappen'e karşı tekrar zorlanıp zorlanmayacağına bağlı olacaktır.

İçerik: RacingNews365

Çeviri: Melis Asli Öktür