Sergio Perez yarışa pit yolundan başlayacak
Red Bull pilotu Sergio Perez, bugünkü sprint yarışına pit yolundan başlamak zorunda kalacak.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Red Bull Racing ekibi, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Sergio Perez'in aracındaki güç ünitesini değiştirdi.
Meksikalı sürücü, yarış için yeni bir içten yanmalı motor, enerji depolama, kontrol elektroniği ve egzoz aldı.
Bu kapsamda mekanikerler "kapalı park" kurallarını ihlal etmek zorunda kaldılar.
Kurallar gereği takımlar bu tarz durumlarda pit yolundan başlama cezası alıyorlar ve Meksikalı pilot da yarışa buradan başlayacak.
Perez sıralama turlarında 19. zamanı kaydettiği için sonuç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.
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